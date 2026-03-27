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Camión volcó tras maniobra evasiva en la Autovía 14

Un siniestro vial ocurrió en la mañana de este viernes en la Autovía José Gervasio Artigas. Tras una maniobra evasiva, un camionero volcó sobre la calzada.

27 de Marzo de 2026
Afortunadamente no hubo heridos.
Afortunadamente no hubo heridos.

Un siniestro vial ocurrió en la mañana de este viernes en la Autovía José Gervasio Artigas. Tras una maniobra evasiva, un camionero volcó sobre la calzada.

Volcó camión. Un siniestro vial ocurrió en la mañana de este viernes, en el kilómetro 210 de la Autovía José Gervasio Artigas. El vuelco de un transporte de cargas provocó la interrupción momentánea del tránsito.

 

La maniobra

El incidente tuvo lugar cuando un camión - marca Mercedes Benz, que circulaba en dirección norte-sur - sufrió un vuelco mientras transitaba por la mencionada ruta. El conductor, un hombre de 47 años, resultó ileso luego del siniestro.

Según informes preliminares, el chofer habría perdido el control del vehículo tras realizar una maniobra evasiva de emergencia, aparentemente debido a la intervención inesperada de otro vehículo, cuyas características aún no han sido identificadas, ya que se retiró rápidamente del lugar, según publicó DiarioRíouruguay.

Sin heridos

Como resultado de la maniobra, el semirremolque del camión volcó, dispersando su carga sobre la calzada. Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente, que fue rápidamente atendido por las autoridades de Tránsito.

Temas:

Autovía 14 vuelco camión
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