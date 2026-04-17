La Feria Mujer Activa visibilizó el trabajo de emprendedoras en una noche cultural en La Vieja Usina

REDACCIÓN ELONCE
La Feria Mujer Activa volvió a realizarse en Paraná con una amplia convocatoria de emprendedoras, propuestas culturales y presencia institucional.
Se desarrolló en Paraná una nueva edición de la Feria Mujer Activa, un evento provincial que reunió a emprendedoras, organismos del Estado y vecinos en el Centro Cultural La Vieja Usina. La propuesta se vivió como una jornada abierta, con actividades culturales, gastronómicas y espacios de visibilización del trabajo femenino.
La secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, destacó a Elonce el sentido del encuentro al señalar: “Gracias por acompañarnos en esta tercera edición de esta propuesta que tenemos desde el Gobierno provincial”.
El evento, que había sido reprogramado por cuestiones climáticas, se consolidó como un espacio de encuentro y promoción de la autonomía económica de las mujeres en la provincia.
Emprendedoras y economía social
Uno de los ejes centrales fue la participación de emprendedoras de distintos rubros, que exhibieron y comercializaron sus productos en stands distribuidos en el predio.
Según datos oficiales, más del 80% de los emprendimientos que participan de estas iniciativas están liderados por mujeres, lo que refuerza el objetivo de fortalecer la autonomía económica en el sector.
Políticas públicas y acompañamiento estatal
Durante la feria, la funcionaria también detalló las políticas de acompañamiento que impulsa la provincia. “Tenemos muchísimas líneas de acompañamiento”, señaló, destacando programas de capacitación y fortalecimiento institucional.
Entre las acciones mencionadas, se incluyen capacitaciones en perspectiva de género, prevención de violencias y formación en vínculos saludables. “Creemos en la prevención y en educar a nuestros jóvenes adolescentes en vínculos saludables”, expresó.
Estas iniciativas buscan no solo acompañar emprendimientos, sino también generar herramientas de desarrollo personal y profesional.
Testimonios de emprendedoras: creatividad, reciclaje y producción local
Uno de los espacios más valorados de la Feria Mujer Activa fue el contacto directo con las emprendedoras, quienes compartieron sus experiencias y procesos de trabajo.
Evangelina, artesana, expresó: “Soy artesana. Soy mujer y disfruto mucho hacer esto”, y explicó cómo desarrolla sus piezas: “Mirar os molinos reales y trajeras que te inspiran y buscando recortes, dando formas a la chapa. Así surgen las creaciones”.
También destacó su compromiso ambiental: “Trabajo mayormente con materiales reutilizados, eso lo tengo como consigna”.
En el sector de accesorios, otra emprendedora comentó: “Tengo abanicos, todo logrado a mano. Muy contenta de participar”, y agregó: “Orgullosa de formar parte”.
Desde el rubro matero, una feriante explicó: “Trabajamos todo lo que es para el mate mates, bombilla, hierveras, mochilas, materas, de todo para armarte el equipito”, destacando además el clima del evento: “Está re linda la feria, el día espectacular así que muy contenta”.
Por su parte, en el sector de aromáticos naturales, una emprendedora detalló: “Tenemos todo lo que es velas, difusores de ambiente, aromatizantes, placas difusoras es todo natural”, y subrayó el enfoque sustentable: “Es todo vegano no tiene grasa animal ni tiene agregado de petróleo”.
Finalmente, remarcó la importancia de la reutilización: “Nosotros no generamos residuos. Recargamos nuestros propios envases”.
Programas de inclusión y presencia territorial
Otro de los puntos destacados por Acosta fue la implementación de políticas territoriales como el “punto móvil mujer”, una unidad itinerante que recorre distintas localidades de la provincia.
“Va a recorrer distintos puntos de la provincia donde no hay áreas mujer o a veces es muy difícil el acceso”, explicó Acosta, al referirse al dispositivo de atención interdisciplinaria.
Asimismo, se mencionó el programa de acompañamiento económico destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia, en articulación con empresas y pymes.
Una feria con perspectiva de futuro
La Feria Mujer Activa se consolidó como un espacio que combina cultura, economía y políticas públicas con enfoque de género, promoviendo la participación activa de mujeres emprendedoras.
“Estamos muy contentos porque esto es un gobierno que no solamente ha levantado una bandera, sino que realmente ha depositado un presupuesto exclusivamente destinado a aquellas mujeres que sufren violencia”, afirmó la funcionaria.
Con una amplia participación y múltiples propuestas, la jornada dejó en evidencia el crecimiento de estas iniciativas en la provincia y su impacto en la construcción de oportunidades para las mujeres.