Entregaron donaciones de útiles a escuela La Delfina, beneficiaria de colecta solidaria

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de una nueva edición de la campaña solidaria “A estudiar se ha dicho”, impulsada por la Fundación La Delfina, junto a la asociación civil Ayudar Hace Bien, se entregaron útiles escolares a la institución.
En el marco de una nueva edición de la campaña solidaria “A estudiar se ha dicho”, impulsada por la Fundación La Delfina, junto a la asociación civil Ayudar Hace Bien, se entregaron útiles escolares.
Mayda Cresto, referente de la fundación, expresó a Elonce que “es nuestra segunda entrega de esta campaña ‘A estudiar se ha dicho’ de este año 2026, en este caso en la Escuela La Delfina, como estuvimos también el año pasado”.
Además, remarcó el rol clave de la comunidad: “Estamos muy agradecidos desde Fundación La Delfina por todas aquellas personas que colaboraron para hacer posible que los chicos reciban estas donaciones. Agradecemos a los comercios, a las instituciones que se han sumado como puntos de recepción. La verdad que es un trabajo en red, un trabajo en equipo y con Ayudar Hace Bien, que siempre está dispuesta a sumarse y a trabajar en red”.
En la misma línea, agregó: “La gente de Paraná es muy solidaria, la verdad que siempre que se convoca para cualquier actividad, un programa, lo que sea, siempre está dispuesta a colaborar”.
Desde la institución educativa también valoraron el impacto de la iniciativa. Yanina, la directora, señaló: “Estas actividades que la Fundación hace generan en las personas solidaridad con el resto. Esos granitos de arena que las personas dan para nosotros son una ayuda enorme, porque son recursos que no solemos tener o contamos con muy poquito. Esto facilita también la actividad en el aula”.
Por su parte, Silvia, vicedirectora del turno tarde, sostuvo: “La verdad que muy agradecida con este trabajo porque brinda la oportunidad a muchos chicos, que por ahí no tienen acceso a lo más elemental, a comenzar su trayectoria”.
En tanto, Gustavo, vicedirector del turno mañana, indicó: “Como docentes siempre tenemos que ocuparnos de esta tarea diversa, que excede lo pedagógico y muchas veces esta es una preocupación nuestra durante el año, no contar con las cosas básicas para los chicos. La Fundación La Delfina a principio de año hace que esto sea una tarea menos en la que pensar durante el año y podemos enfocarnos en otras”.
Asimismo, destacó la continuidad del acompañamiento: “Es muy importante y siempre está presente la Fundación durante todo el año. La gente, la verdad que cada vez que lo necesitamos, colabora mucho con nosotros”.
Durante la jornada, también se compartieron proyectos educativos que entusiasman a los estudiantes. Al respecto, una alumna contó: “Capaz podemos ir a Concepción del Uruguay a ir al Palacio San José y visitar la tumba de la Delfina”.
Otra estudiante expresó: “Ttenemos muy poca historia de la Delfina y estábamos viendo para investigar, para buscar la historia, porque la escuela se había quemado”.
El deseo de viajar se repite entre los chicos: “Tenemos muchos deseos de viajar. El año pasado viajamos a Concordia, fuimos a las termas, fuimos al Castillo y después al parque acuático”.
Desde la escuela explicaron el objetivo pedagógico del proyecto: “Queremos conocer Concepción del Uruguay y la tumba de la Delfina porque estamos tratando fortalecer la identidad de nuestra escuela. Llevar los chicos de sexto implicaría un hecho importante para ese fortalecimiento”.
Sin embargo, para concretarlo necesitan colaboración. “¿Qué se necesita para eso? Dinero. Recursos. Dinero o cosas para hacer rifas, opciones por las cuales nosotros podamos obtener los recursos que necesitamos para ese viaje”, detallaron.
Finalmente, remarcaron la importancia de este tipo de experiencias: “Lo importante es que los chicos de sexto tengan su viaje de egresados y, por qué no, también interiorizarse más sobre la historia de la Delfina, aprender más, conocer la provincia, conocer otras ciudades. Hay muchos chicos que quizás no han viajado nunca fuera de Paraná. Entonces, todo sirve, todo ayuda, todo suma para que el objetivo se pueda cumplir”. Elonce.com