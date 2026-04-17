Repararon el caño maestro y se normaliza progresivamente el suministro de agua en la ciudad

Tras intensas tareas realizadas por el personal municipal durante la madrugada, se comienza a reactivar el sistema de distribución de agua potable. El servicio comenzará a normalizarse de forma progresiva.
La reparación del caño maestro de agua en avenida Don Bosco finalizó y permitió reanudar el envío de suministro potabilizado desde la planta Echeverría hacia el centro de distribución Ramírez, informaron fuentes oficiales. Los trabajos se extendieron desde la noche hasta cerca del mediodía, cuando concluyeron las tareas hidráulicas y operativas.
Desde ese momento, comenzó la recuperación progresiva de las reservas en los centros Ramírez y Ejército, lo que permitirá restablecer los niveles de caudal y presión necesarios para abastecer la red pública en distintos sectores de la ciudad.
Las autoridades indicaron que, a lo largo de la jornada, el servicio se irá normalizando gradualmente en las zonas afectadas por la intervención, aunque la plena estabilización del sistema podría demandar hasta el día siguiente.
Recuperación progresiva del servicio
La intervención había impactado en áreas abastecidas por los centros Ramírez y Ejército, incluyendo el casco céntrico y barrios como Hipódromo, Rocamora, Bajada Grande, San Agustín, Puerto Viejo, Mercantil, Padre Kolbe y Anacleto Medina, además de sectores del sur y oeste urbano.
El acueducto reparado, ubicado sobre avenida Don Bosco entre Los Constituyentes y Ayacucho, es el conducto principal de 750 milímetros de diámetro que transporta el agua potabilizada hacia el sistema de distribución. Su correcto funcionamiento resulta clave para garantizar el abastecimiento en gran parte de la ciudad.
Durante la contingencia, el sistema operó con apoyo de un caño complementario de 500 milímetros, lo que permitió sostener parcialmente el servicio en el centro, aunque con menor disponibilidad del recurso.