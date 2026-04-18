Patronato recibe a Deportivo Maipú en una fecha clave por la Primera Nacional

Club Atlético Patronato intentará este sábado sumar su tercera victoria en el campeonato de la Primera Nacional, lo que también representaría su segundo triunfo consecutivo. En el marco de la décima fecha de la Zona B, el conjunto entrerriano será local frente a Deportivo Maipú de Mendoza en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El encuentro, previsto para las 20, tendrá como árbitro a Nahuel Viñas.

El equipo paranaense llega con buen ánimo tras imponerse ante Almagro en la jornada anterior, resultado que le permitió salir de la zona de descenso, aunque se mantiene apenas un punto por encima. De cara a este compromiso, el entrenador Marcelo Candia -ya confirmado al frente del plantel- realizaría una sola modificación respecto al último partido: el ingreso de Augusto Picco en reemplazo del suspendido Federico Bravo.

Por su parte, Deportivo Maipú atraviesa un presente complicado en el torneo. Con siete unidades, se ubica en el penúltimo lugar de la tabla y, por ahora, estaría perdiendo la categoría. Sin embargo, el equipo mendocino llega entonado tras su reciente victoria frente a Colegiales, motivo por el cual su director técnico, Mariano Echevarría, apostaría por repetir la formación que logró ese resultado positivo.

Formaciones para Patronato y Deportivo Maipú

Patronato: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Áaron Agüero, Juan De la Reta, Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.

Hora y TV: 20 (LPF Play).

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: Presbítero Grella.

Otros partidos de la Primera Nacional

La 10ª fecha de la Primera Nacional se iniciará este sábado Además del duelo entre Patronato y Deportivo Maipú, esta jornada habrá otros siete partidos: a las 15 jugarán Los Andes-San Telmo y Midland-San Martín de San Juan; a las 15.30, All Boys-Acassuso y Deportivo Morón-Colón; a las 16.30, Godoy Cruz-San Miguel y Quilmes-Nueva Chicago; y a las 20, Bolívar-Deportivo Madryn.

El domingo jugarán: a las 14, Colegiales-Temperley; a las 15, Almirante Brown-Central Norte, Mitre-Ferro, Estudiantes-Chaco For Ever; a las 15.30, Gimnasia de Jujuy-Almagro; a las 19, San Martín de Tucumán-Tristán Suárez; a las 19.30, Racing-Defensores de Belgrano; y a las 20, Gimnasia y Tiro-Güemes.

La fecha se completará el lunes con dos partidos: a las 20, Atlético de Rafaela-Agropecuario y 21, Atlanta-Chacarita.

Debutan las inferiores de Patronato

Las categorías formativas de Patronato tendrán su debut en la Zona Interior del Torneo de Juveniles Primera Nacional, ante sus pares de 9 de Julio de Rafaela. Las divisiones Cuarta, Quinta y Sexta jugarán en el predio La Capillita; mientras que las categorías Séptima, Octava y Novena se medirán en La Perla del Oeste Santafesino. En ambos casos, la jornada se iniciará a las 9.