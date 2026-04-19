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Quini 6: un apostador ganó más de $377 millones en el Siempre Sale

Un apostador cordobés acertó los números del Siempre Sale del Quini 6 y ganó más de 377 millones de pesos. Según pudo saber Elonce, la boleta se jugó en la ciudad de Río Cuarto. Los resultados del sorteo de este domingo.

19 de Abril de 2026
Los números del Siempre Sale del Quini 6
Los números del Siempre Sale del Quini 6 Foto: Captura de video de Lotería de Santa Fe

Un apostador cordobés acertó los números del Siempre Sale del Quini 6 y ganó más de 377 millones de pesos. Según pudo saber Elonce, la boleta se jugó en la ciudad de Río Cuarto. Los resultados del sorteo de este domingo.

El Quini 6 no registró ganadores en las modalidades principales durante el sorteo de este domingo, pero en el Siempre Sale, hubo un ganador que se alzó con un premio que superó los 377 millones de pesos.

 

Los pozos millonarios se acumulan y superarán los 4.900 millones de pesos en la próxima jugada.

 

En el Tradicional, los números sorteados fueron 33-35-05-32-38-06. Al no haber ganadores con seis aciertos, el pozo se incrementó y alcanzará los 780 millones de pesos en el próximo sorteo.

 

Por su parte, en La Segunda salieron 41-40-27-04-16-10. Tampoco hubo apostadores que acertaran todos los números, por lo que el monto acumulado será igual al del Tradicional: 780 millones de pesos.

 

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 02-07-29-38-45-16. El pozo quedó sin ganadores y se trasladará al próximo miércoles, donde alcanzará los 2.408.558.684 pesos.

 

De esta manera, las tres principales modalidades del Quini 6 quedaron vacantes, lo que incrementó las expectativas de los apostadores de cara al próximo sorteo.

 

En el Siempre Sale, que premia con cuatro, cinco o seis aciertos, los números fueron 12-30-26-07-11-36. En esta modalidad se registró un ganador con seis aciertos, quien recibirá $377.636.337.

 

El ticket ganador se jugó en una agencia de tómbola de la localidad de Río Cuarto, Córdoba.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale
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