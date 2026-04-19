Anticipan lluvias intensas y descenso térmico: lo que se pronostica para esta semana en Entre Ríos

El pronóstico del tiempo con lluvias fuertes y descenso térmico en Entre Ríos y el Litoral, anticipa una semana con condiciones típicas de otoño en Argentina, marcada por el avance de un sistema frontal que generará tormentas intensas y un posterior ingreso de aire frío.

El fenómeno comenzará a desarrollarse con el desplazamiento de una masa de aire húmedo desde el norte, que interactúa con el frente frío en avance desde el oeste hacia el este, afectando gran parte del centro y norte del país.

“Esta combinación de factores favorecerá la formación de lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados significativos previstos especialmente en el Litoral y el noreste argentino”, señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su informe para Meteored.

Tormentas intensas y acumulados elevados

Las precipitaciones afectarán a la región de Cuyo y zonas cordilleranas, donde se anticipa que se registren acumulados relevantes, principalmente en Mendoza y sectores del norte neuquino.

A medida que avanza el sistema frontal, las lluvias se desplazarán hacia el centro del país, con mayor intensidad durante el lunes en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperaron valores diarios de entre 20 y 60 milímetros.

El foco más importante se concentró en el noreste argentino, especialmente, en Corrientes y Misiones, “donde los acumulados semanales podrían alcanzar entre 80 y 140 milímetros, con picos superiores en áreas puntuales”, advierte el especialista.

Descenso térmico y cambio de condiciones

En paralelo, el pasaje del frente marcará el inicio de un cambio en las condiciones térmicas, con un descenso progresivo de las temperaturas a partir de la mitad de la semana.

Según se pronostica, las jornadas iniciales estarán caracterizadas por un ambiente cálido en el norte del país, con máximas que oscilaron entre los 32 y 36 grados, producto de la persistencia de aire húmedo.

Sin embargo, el ingreso de aire frío desde el sur consolidará un escenario más fresco, con temperaturas máximas entre 16 y 20 grados en la región pampeana y valores aún más bajos en el sur del país.

Lo que se pronostica para Entre Ríos

El lunes se presentará como la jornada más inestable, con lluvias y tormentas de variada intensidad en las tres ciudades analizadas. En Concordia y Paraná, la probabilidad de precipitaciones se sitúa entre el 40% y el 70% durante gran parte del día.

Se anticipa que las temperaturas máximas descenderán levemente, ubicándose entre los 21 y 22 grados, mientras que las mínimas se mantendrían en torno a los 17 y 18 grados, acompañadas por vientos leves a moderados, señala el Servicio Meteorológico Nacional.

El martes se espera una mejora progresiva del tiempo, con disminución de la inestabilidad. En Concordia y Paraná se pronostican condiciones mayormente nubladas con baja probabilidad de lluvias, mientras que en Gualeguaychú el tiempo tendió a estabilizarse con nubosidad variable.

Mejora del tiempo y descenso térmico

Hacia el miércoles, las condiciones mejorarán de manera generalizada en toda la provincia, con cielo parcialmente despejado y sin precipitaciones previstas. En paralelo, se consolidará el ingreso de aire más frío, lo que generará un descenso térmico más marcado.

Las temperaturas máximas se ubicaron entre los 19 y 21 grados, mientras que las mínimas bajaron hasta los 11 a 14 grados.

Este cambio responderá a la rotación del viento al sector sur, lo que favorecerá un ambiente más fresco y estable en la región.

Tendencia general de la semana

El pronóstico evidencia una transición típica de otoño, con el pasaje de un sistema frontal que generaría lluvias y luego daría paso a condiciones más estables.

El descenso de temperatura sería uno de los aspectos más destacados, consolidándose hacia mitad de semana con un ambiente más fresco en toda la provincia, indica el SMN.

De esta manera, Entre Ríos atravesaría un período marcado por lluvias iniciales y una posterior estabilización con temperaturas más bajas, en línea con la dinámica estacional.