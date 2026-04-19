Los mejores memes del Superclásico: Boca venció a River y las redes estallaron con Paredes y el “Arenazo”

Leandro Paredes, Claudio Úbeda y Eduardo Coudet no pasaron desapercibidos en redes sociales tras la victoria de Boca en el Monumental. Los divertidos memes que circularon.
La victoria de Boca Juniors por 1-0 ante River Plate en el Monumental desató una catarata de memes en redes sociales, donde los hinchas xeneizes celebraron el triunfo con humor y cargadas.
El gran protagonista fue Leandro Paredes, quien convirtió el penal decisivo con frialdad y lo festejó con el icónico Topo Gigio, gesto asociado a Juan Román Riquelme. Las imágenes del mediocampista campeón del mundo se viralizaron rápidamente y dominaron las publicaciones.
Otro de los focos fue el entrenador Claudio Úbeda, quien logró su segundo triunfo consecutivo ante River. En paralelo, los memes también apuntaron al DT rival, Eduardo Coudet, resaltando el fin de su invicto.
El estado del campo de juego del estadio Monumental fue otro de los temas más comentados. El término “Arenazo” se convirtió en tendencia, con imágenes y bromas sobre las condiciones del césped.
En cuanto al partido, el único gol llegó tras un penal sancionado por mano de Lautaro Rivero, luego de la intervención del VAR. Boca supo sostener la ventaja con solidez defensiva, mientras que River no logró concretar sus chances en el tramo final.
Con este resultado, Boca alcanzó los 24 puntos, se ubicó tercero en la Zona A y estiró su racha invicta a 13 partidos. River, ya clasificado a octavos de final, cortó una seguidilla de nueve encuentros sin derrotas.