Turistas pescaron un dorado de casi 30 kilos y más de un metro en el río Paraná

El ejemplar fue capturado en la zona conocida como "El 20", abundante en peces

La provincia de Corrientes volvió a destacarse en el mapa de la pesca deportiva con la captura de un imponente dorado de casi 30 kilos en aguas del río Paraná, durante una excursión guiada frente a la capital provincial.

Créditos: Última hora Esquina

La jornada fue encabezada por el guía local Diego Javier Florez, quien acompañó a un grupo de turistas en una salida que se desarrollaba con normalidad hasta

que se produjo el esperado pique, publicó Última hora Esquina.

Detalles de la pesca

El ejemplar fue capturado en la zona conocida como “El 20”, ubicada en cercanías del cruce de cables de alta tensión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, un sector reconocido por su abundancia de peces.

Créditos: Última hora Esquina

El dorado, conocido como el “tigre del Paraná”, alcanzó aproximadamente 1,10 metros de longitud y fue atrapado con carnada, tras una intensa pelea que se extendió durante unos 30 minutos. La captura estuvo a cargo de turistas oriundos de Tucumán, quienes vivieron una experiencia inolvidable.

Luego de registrar el momento con fotografías, el pez fue devuelto al río en buenas condiciones, en línea con las prácticas de pesca con devolución que se promueven en la región para preservar el recurso natural.