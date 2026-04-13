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Sociedad Sorprendente captura en el río Paraná

Pescaron un armado de 13 kilos en el río Paraná a la altura de Diamante: "fue una emoción"

Un pescador logró capturar un armado chancho de gran porte desde la costa en Diamante. El ejemplar pesó 13 kilos y generó interés entre aficionados por las imágenes difundidas.

13 de Abril de 2026
Captura de armado chancho en el río Paraná de 13 kilos.
Captura de armado chancho en el río Paraná de 13 kilos. Foto: (NeonetMusic). 

Un pescador logró capturar un armado chancho de gran porte desde la costa en Diamante. El ejemplar pesó 13 kilos y generó interés entre aficionados por las imágenes difundidas.

La captura de armado chancho en el río Paraná volvió a poner en foco la riqueza ictícola de la región, luego de que un pescador lograra extraer un ejemplar de gran tamaño que alcanzó los 13 kilogramos. El hecho ocurrió en la zona de Los Bretes, en el departamento Diamante, y rápidamente despertó interés entre aficionados a la pesca.

 

El protagonista de la jornada fue Milton Britos, quien protagonizó un intenso enfrentamiento con el pez, que ofreció resistencia durante varios minutos antes de ser retirado del agua. Según trascendió, la pesca se realizó desde la costa, lo que incrementó la dificultad de la maniobra.

(NeonetMusic).
(NeonetMusic).

 

“De la emoción, no pudimos grabar ningún video, porque teníamos el bonete para sacarlo”, relató Britos al dar cuenta del momento vivido, en el que primaron la adrenalina y la concentración para lograr la captura.

 

Un ejemplar de gran porte que sorprendió a pescadores

 

El armado chancho (Oxydoras kneri) es una especie característica de los ríos de la región y se destaca por su resistencia y tamaño. Sin embargo, no es habitual encontrar ejemplares de este peso, lo que convirtió la captura en un hecho llamativo, dio cuenta NeoNetMusic de Diamante.

(NeonetMusic).
(NeonetMusic).

 

El episodio tuvo lugar frente a las instalaciones de la Arenera, en un sector conocido por ser frecuentado por pescadores locales. Allí, el río Paraná volvió a demostrar su potencial para ofrecer especies de gran porte.

 

Las imágenes del ejemplar comenzaron a circular entre aficionados y generaron repercusión, no solo por el tamaño del pez, sino también por la técnica empleada para su extracción desde la costa.

 

La importancia de la pesca responsable

 

Especialistas y pescadores coincidieron en que este tipo de capturas reflejan la biodiversidad y riqueza natural del río, pero también remarcaron la necesidad de preservar el recurso.

(NeonetMusic).
(NeonetMusic).

En ese sentido, insistieron en fomentar prácticas de pesca sustentable que eviten la sobreexplotación y promuevan el equilibrio del ecosistema acuático.

 

El cuidado del ambiente resulta clave para garantizar que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la pesca deportiva y de la diversidad de especies que habitan el río Paraná.

Temas:

Diamante río Paraná Pesca armado
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