Causó una explosión al pretender robar un cable de alta tensión y terminó detenido

Dos procedimientos policiales realizados este domingo en Gualeguaychú derivaron en la detención de dos hombres en el marco de causas por tentativa de hurto y tentativa de robo: uno de los sujetos causó una explosión al pretender robar un cable de alta tensión.
Detenidos en Gualeguaychú. Dos procedimientos policiales realizados este domingo en Gualeguaychú derivaron en la detención de dos hombres en el marco de causas por tentativa de hurto y tentativa de robo, informaron fuentes policiales.
El primero de los hechos ocurrió en la intersección de calles Juan B. Justo y Soldado Mostto, donde efectivos de comisaría tercera acudieron tras el reporte de una explosión en un cable de alta tensión.
Al llegar al lugar, constataron la presencia de un hombre de 37 años que se encontraba sobre un poste de luz utilizando una escalera y una pinza. Según indicaron, el individuo fue sorprendido in fraganti mientras manipulaba el cableado con fines de sustracción.
Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien ordenó su aprehensión inmediata. Además, se procedió al secuestro de los elementos utilizados en la maniobra y su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú.
En un segundo procedimiento, personal de comisaría segunda realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Buenos Aires al 400 aproximadamente; fue en el marco de una causa por tentativa de robo.
El operativo incluía un pedido de detención vigente sobre un hombre de 31 años, quien fue localizado en el domicilio. Tras su detención, el individuo fue trasladado a sede policial, donde fue notificado de sus derechos y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.
Ambos casos continúan bajo investigación para determinar las circunstancias de los hechos.