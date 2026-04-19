Reforma previsional: la Multisectorial brindará una conferencia este lunes

Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones convocó a una conferencia de prensa que se realizará este lunes a las 10 en la sede de la Federación de Jubilados, ubicada en calle Alem 450 de Paraná.

El encuentro se llevará a cabo en un contexto de expectativa por la presentación de una reforma previsional impulsada por el gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio.

De acuerdo a lo informado en la convocatoria, participarán representantes de los distintos gremios que integran el espacio, y durante la actividad se dará a conocer un documento conjunto, además de anunciar posibles medidas a seguir.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la propia Federación, ATE, Agmer, Sadop, Amet, AJER y agrupaciones de jubilados autoconvocados.

La actividad buscará fijar postura frente a los cambios propuestos en el sistema previsional y coordinar acciones en defensa de la Caja de Jubilaciones provincial.