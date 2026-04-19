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Reforma previsional: la Multisectorial brindará una conferencia este lunes

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones convocó a una conferencia de prensa que se realizará este lunes a las 10 en la sede de la Federación de Jubilados, ubicada en calle Alem 450 de Paraná.

19 de Abril de 2026
Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones
Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones convocó a una conferencia de prensa que se realizará este lunes a las 10 en la sede de la Federación de Jubilados, ubicada en calle Alem 450 de Paraná.

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones convocó a una conferencia de prensa que se realizará este lunes a las 10 en la sede de la Federación de Jubilados, ubicada en calle Alem 450 de Paraná.

 

El encuentro se llevará a cabo en un contexto de expectativa por la presentación de una reforma previsional impulsada por el gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio.

 

De acuerdo a lo informado en la convocatoria, participarán representantes de los distintos gremios que integran el espacio, y durante la actividad se dará a conocer un documento conjunto, además de anunciar posibles medidas a seguir.

 

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la propia Federación, ATE, Agmer, Sadop, Amet, AJER y agrupaciones de jubilados autoconvocados.

 

La actividad buscará fijar postura frente a los cambios propuestos en el sistema previsional y coordinar acciones en defensa de la Caja de Jubilaciones provincial.

 

Temas:

Reforma Jubilatoria reforma previsional Multisectorial en Defensa de la Caja
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