AMET rechazó la reforma jubilatoria: “El déficit no puede atribuirse únicamente a los trabajadores”

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresó su rechazo a modificaciones centrales del proyecto de reforma jubilatoria que impulsa el gobierno provincial y reclamó mayor claridad sobre los cambios propuestos. El planteo se dio tras una reunión con autoridades de la Caja de Jubilaciones, en el marco del debate por la actualización del sistema previsional.

Al respecto, el secretario adjunto de AMET, Carlos Varela, explicó a Elonce que el gremio docente no está en condiciones de acompañar el proyecto sin conocer el texto completo. Indicó que el mandato del congreso fue analizar en detalle el anteproyecto antes de avanzar en cualquier acuerdo. Además, remarcó que "la discusión previsional tiene un impacto directo tanto en los actuales jubilados como en los trabajadores activos".

Desde el sindicato docente reconocieron que el sistema presenta un déficit significativo, estimado en unos 39.000 millones de pesos. Sin embargo, cuestionaron la interpretación oficial sobre el origen de ese desequilibrio financiero. "Es un error conceptual muy serio afirmar que quienes aportamos a la Caja generamos un déficit cuando nos jubilamos, porque la situación es mucho más compleja", señaló el dirigente de AMET.

En ese sentido, explicó que los estatales entrerrianos dependen directamente del Ejecutivo: "Somos empleados de la Provincia, que fija nuestros salarios por decreto o paritarias, y a los 30 días esos aumentos también se trasladan a los jubilados".

Además, remarcó el rol social de las tareas que desempeñan: "No trabajamos solo para los empleados públicos, sino para toda la sociedad. La educación, la salud y la seguridad alcanzan a todos los ciudadanos, no a un sector en particular”.

AMET rechazó cambios clave en la reforma previsional

Entre los aspectos que el gremio docente considera innegociables se encuentra el mantenimiento del 82% móvil del bruto de los todos los códigos remunerativos del activo. También exigieron que ese porcentaje se calcule sobre el salario bruto y que su actualización sea automática respecto a los activos.

Estos puntos fueron señalados como centrales para garantizar los derechos previsionales del sector.

Otros cambios en discusión

El proyecto contempla modificaciones en varios artículos de la ley previsional, incluyendo posibles cambios en la edad jubilatoria.

Desde AMET señalaron que estos aspectos podrían analizarse, siempre que exista información precisa y garantías para los trabajadores. Asimismo, plantearon la necesidad de evaluar alternativas como la "reubicación de funciones antes de extender la edad laboral".

Reclamo salarial y continuidad del diálogo

Durante el encuentro también se abordó la situación salarial, ya que el sector docente no registra aumentos desde diciembre.

El gremio advirtió que "los pagos no remunerativos afectan los aportes a la Caja y agravan el déficit".

Por el momento, las partes continuarán con el diálogo mientras se esperan definiciones sobre el contenido final del proyecto.

El debate por la reforma previsional sigue abierto y genera tensión entre el gobierno y los gremios que nuclean a los estatales entrerrianos, docentes y demás empleados públicos.