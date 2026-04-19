Prefectura detectó a un buque portugués pescando ilegalmente en el Mar Argentino y aplicó sanciones

El buque Coimbra fue detectado en el límite de la zona conocida como "Milla 200"

La Prefectura Naval Argentina detectó este domingo a un buque pesquero de bandera portuguesa realizando actividades ilegales dentro de la Zona Económica

Exclusiva Argentina, en el denominado límite de la “Milla 200”, publicó el sitio NA.

Se trata del buque Coimbra, que fue localizado a la altura de Cabo Dos Bahías, tras ser captado por el Sistema Guardacostas mientras realizaba maniobras compatibles con la pesca de arrastre.

Según los registros satelitales, la embarcación —que había zarpado desde Montevideo el pasado 25 de febrero— ingresó unos 700 metros dentro de aguas jurisdiccionales argentinas, desplazándose a una velocidad de 4,9 nudos, un indicador técnico que confirma que tenía las redes desplegadas.

🚨 DETECTAN Y SANCIONAN A BUQUE DE BANDERA PORTUGUESA POR PESCA ILEGAL EN MAR ARGENTINO - Operativo de Prefectura pic.twitter.com/Pv0N2mQWXE — Vía Szeta (@mauroszeta) April 19, 2026

Cómo se activó el protocolo

A diferencia de operativos anteriores, en esta oportunidad no fue necesario un abordaje físico. La fuerza aplicó el nuevo protocolo de control digital vigente desde 2026, que permite sancionar a partir de la evidencia electrónica recolectada en tiempo real.

Tras documentar la infracción, Prefectura notificó al capitán del buque vía radio y dio inicio a un sumario administrativo ante la Subsecretaría de Pesca. Las sanciones podrían superar los mil millones de pesos y además limitarán la operatoria del barco en puertos de la región.

El caso se suma a otras detecciones recientes de pesca ilegal en el Atlántico Sur, en el marco de un mayor control para proteger los recursos marítimos argentinos, especialmente especies como el calamar y la merluza.

Imagen de archivo

Por su parte, la Cancillería Argentina avanzará con una notificación formal al gobierno de Portugal, en línea con los acuerdos internacionales contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.