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El influencer Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y fue trasladado a una clínica

El ganador de MasterChef Celebrity sufrió un profundo corte en la mano mientras lavaba los platos en su casa de Belgrano y debió recibir atención médica inmediata.

19 de Abril de 2026
Ian Lucas tuvo un accidente en su casa mientras lavaba los platos
Ian Lucas tuvo un accidente en su casa mientras lavaba los platos

El ganador de MasterChef Celebrity sufrió un profundo corte en la mano mientras lavaba los platos en su casa de Belgrano y debió recibir atención médica inmediata.

El influencer y reciente ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, protagonizó un accidente doméstico que generó preocupación este fin de semana, luego de ser trasladado de urgencia a una clínica tras sufrir un profundo corte en una de sus manos.

 

El episodio ocurrió en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, donde se encontraba junto a su madre. Según se informó, el incidente se produjo mientras lavaba los platos, cuando uno de ellos se rompió y le provocó una herida de consideración que comenzó a sangrar intensamente.

El momento en el que una ambulancia concurre al departamento de Ian Lucas. Captura: Am&eacute;rica TV
El momento en el que una ambulancia concurre al departamento de Ian Lucas. Captura: América TV

 

Ante la imposibilidad de controlar la hemorragia, se solicitó asistencia médica inmediata y el joven fue trasladado en ambulancia, en una escena que fue captada por vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando incertidumbre sobre su estado de salud.

 

La información fue dada a conocer en el programa Infama, donde luego se brindaron detalles precisos del episodio. Desde su entorno confirmaron que fue atendido en el Sanatorio Los Arcos, donde los profesionales lograron controlar la situación.

Ian Lucas junto a su madre
Ian Lucas junto a su madre

 

En el centro de salud le realizaron las curaciones correspondientes, le colocaron dos puntos de sutura y le aplicaron la vacuna antitetánica como parte del

protocolo. Horas después, ya fuera de peligro, recibió el alta médica y regresó a su domicilio.

 

Si bien el hecho no pasó a mayores, generó gran repercusión debido al presente mediático de Ian Lucas, quien recientemente se consagró campeón del reality culinario y tiene nuevos proyectos televisivos en marcha.

Temas:

Ian Lucas influencer accidente doméstico
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