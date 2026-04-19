Falleció María Nieves: adiós a una leyenda del tango

REDACCIÓN ELONCE
María Nieves falleció a los 92 años y el ambiente cultural argentino quedó de luto por la pérdida de una de las grandes referentes del tango y la danza nacional.
María Nieves falleció a los 92 años y su partida marca el final de una era dentro del tango argentino. Reconocida por su talento, su presencia escénica y su personalidad arrolladora, fue una de las máximas exponentes de la danza n
acional y un símbolo indiscutido del 2x4.
Nacida en Buenos Aires en 1934, desarrolló una trayectoria artística que la llevó desde las milongas de barrio hasta los escenarios más prestigiosos del mundo. Su estilo inconfundible y su intensidad en escena la convirtieron en una figura admirada tanto en Argentina como en el exterior.
Su influencia trascendió lo artístico: su historia de vida, marcada por el esfuerzo y la superación, también la transformó en un referente cultural y humano dentro del ambiente del tango.
La sociedad artística que marcó una época
La carrera de María Nieves alcanzó su punto más alto junto a Juan Carlos Copes, con quien formó una de las parejas más importantes de la historia del tango. Juntos impulsaron la internacionalización del género y fueron protagonistas del fenómeno “Tango Argentino” en la década del 80.
Esa obra fue clave para llevar el tango a escenarios internacionales y abrir las puertas a nuevas generaciones de bailarines. Su conexión artística con Copes dejó una huella imborrable en la historia de la danza.
A lo largo de más de siete décadas, Nieves consolidó un estilo propio, caracterizado por la elegancia, la expresividad y una fuerte identidad escénica que la distinguió en cada presentación.
Un legado que trasciende generaciones
Además de su labor como bailarina, María Nieves también trabajó como coreógrafa y participó en producciones cinematográficas y espectáculos internacionales, ampliando su influencia en distintos ámbitos del arte.
Su figura fue clave en el renacimiento del tango a nivel global y en la construcción de una identidad cultural argentina reconocida en el mundo entero. Su aporte sigue siendo referencia obligada para artistas y estudiosos del género.