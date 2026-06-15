Día del Libro: ganadora del Fray Mocho destacó que la lectura permite "pensar otros mundos posibles"

La escritora paranaense Mariana Bolzán, distinguida con el Premio Fray Mocho, el máximo galardón literario que otorga la provincia de Entre Ríos, reflexionó sobre el valor de la lectura y la escritura en el marco del Día del Libro. La autora aseguró que los libros continúan ocupando un lugar fundamental incluso en tiempos atravesados por la tecnología y las redes sociales.

Todavía conmovida por la reciente presentación de Horizonte de sucesos, la novela que le permitió obtener el prestigioso reconocimiento, Bolzán destacó la capacidad transformadora que tienen los libros en la vida de las personas.

"Venía pensando en la posibilidad del ensanche del mundo que nos proponen los libros. Son un artefacto, un dispositivo que, aun en épocas de tecnología y de digitalidad, perduran, perviven y sobreviven", expresó.

Los libros como una puerta hacia otros mundos

Durante la entrevista, la escritora sostuvo que la lectura permite ampliar horizontes y construir nuevas formas de mirar la realidad. "Pensaba en qué rol cumplieron los libros en mi primera infancia, en mi adolescencia y ahora en la adultez, cuando me dedico a escribir. Nos permiten pensar un mundo más ancho y pensar otros mundos posibles. Y eso, en esta época, es un montón".

En ese sentido, remarcó la importancia de acercar los libros a los niños desde edades tempranas y valoró especialmente el trabajo que realizan las escuelas y las bibliotecas populares.

"La experiencia en la primera infancia es fundamental. El rol de la escuela y el rol de las bibliotecas populares, que en Paraná tenemos muy potentes, es muy estimulante. Incluso a veces marca un destino", afirmó.

Para Bolzán, la literatura no funciona como una simple vía de escape de la realidad, sino como una herramienta para volver a ella con una mirada renovada. "El libro nos habilita mundos posibles, pero no desde la evasión. No es irse del mundo porque la estamos pasando mal. Es irse del mundo y después regresar con una idea nueva o con una apertura sobre lo que es posible para uno y para los demás".

Leer en tiempos de redes sociales

Consultada sobre los hábitos de lectura en la actualidad, la autora consideró que las personas continúan leyendo, aunque en formatos y soportes diferentes a los tradicionales.

"Yo creo que estamos leyendo un montón, pero en distintos dispositivos y soportes", señaló. Sin embargo, advirtió que existe una diferencia sustancial entre la experiencia que ofrece un libro y la que brindan las redes sociales.

"Las redes sociales nos fragmentan cada vez más. El algoritmo nos habla con lo que necesitamos o deseamos en cada momento. En cambio, el libro nos propone otra cosa. Una historia contada por otros, con un trabajo sobre el lenguaje que nos interpela e incluso puede incomodarnos", explicó.

La escritora sostuvo que gran parte de la información que circula actualmente llega de manera procesada y adaptada a las preferencias individuales. "Estamos leyendo mucho, pero muchas veces es información fragmentada y masticada para que a cada quien le llegue aquello que le resulta cómodo".

La historia detrás de Horizonte de sucesos

Durante la entrevista, Bolzán también se refirió a Horizonte de sucesos, la novela premiada por el jurado del Fray Mocho. La obra narra la historia de una mujer que regresa a una casa familiar de campo que debe vender y, a partir de esa situación, comienza un proceso de reconstrucción personal y emocional.

"Es la historia de una mujer que vuelve a una casa de campo que tienen que vender. Regresa a un pueblo, a una casa que debe desmontar, y ahí empiezan a ocurrir cosas en relación con la comunidad, con la familia y con lo que sucedió en ese lugar", contó.

La autora explicó que la vivienda funciona como un eje narrativo alrededor del cual se articulan recuerdos, vínculos y acontecimientos del pasado. "La casa aparece como un centro donde han sucedido muchas cosas", resumió.

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Asimismo, destacó que toda escritura tiene un vínculo con la experiencia personal. "Siempre partimos de algo que nos ocurrió. Después puede ser alterado, aumentado o modificado, pero siempre hay una imagen o una experiencia que funciona como punto de partida".

El consejo para quienes quieren empezar a escribir

Sobre el final de la charla, Bolzán dejó un mensaje para quienes sienten el deseo de escribir pero no saben cómo comenzar ese camino.

"Primero, leer. Leer y escribir son parte de lo mismo, son dos caras de un mismo proceso", afirmó.

Además, recomendó participar en talleres literarios, grupos de lectura y espacios de intercambio cultural. "Son lugares donde se habilita una forma de decir. Más allá de aprender cuestiones técnicas, te habilitan la palabra, y eso es muchísimo".

Para la escritora entrerriana, esos ámbitos de encuentro permiten descubrir nuevas voces y fortalecer la confianza necesaria para desarrollar una mirada propia sobre el mundo. Una tarea que, según sostuvo, los libros siguen impulsando generación tras generación.