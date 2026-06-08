La Biblioteca Popular del Paraná presentó 780 títulos adquiridos en la Feria del Libro

REDACCIÓN ELONCE
La Biblioteca Popular del Paraná incorporó 780 nuevos libros adquiridos durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, supo Elonce. Las obras ya están disponibles para socios y visitantes e incluyen novelas, ensayos, literatura infantil, historia y biografías.
La Biblioteca Popular del Paraná sumó 780 nuevos libros a su catálogo tras una compra realizada durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Las obras fueron adquiridas durante los primeros días de mayo y desde este lunes quedaron disponibles para consulta y préstamo.
Al respecto, la responsable de Comunicación de la institución, Belén Pérez Lindo, explicó a Elonce que la incorporación fue posible gracias a fondos propios de la biblioteca y a un programa impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
"Son 780 nuevos libros los que compramos en la Feria del Libro y desde hoy ya están a disposición de los socios y también de quienes quieran acercarse a la biblioteca", indicó.
La participación de los socios en la elección
Pérez Lindo detalló que gran parte de las obras adquiridas fueron seleccionadas a partir de sugerencias realizadas por los propios usuarios durante el año.
"La cuota societaria es muy importante para nosotros porque es el principal ingreso económico que tiene la biblioteca", señaló. Además, explicó que la compra se complementó con aportes de la CONABIP. "El programa Libro % nos permite comprar con un 50 por ciento de descuento en la mayoría de las editoriales, por eso contamos con tres días para realizar las adquisiciones durante la feria", comentó.
La institución posee actualmente alrededor de 90.000 ejemplares, aunque el número varía debido a las incorporaciones permanentes y al retiro de materiales deteriorados o fuera de circulación.
Novelas, policiales, historia y literatura infantil
Por su parte, la integrante de la Comisión Directiva, Viviana Cabrera, fue la encargada de coordinar la lista de títulos solicitados por los lectores. "Tratamos de cumplir con todas las sugerencias que realizan los socios a través de la página web, de un cuaderno especial o personalmente cuando visitan la biblioteca", explicó.
Entre las novedades incorporadas se destacan novelas románticas históricas de autoras como Graciela Ramos y Viviana Rivero, además de obras policiales, literatura nórdica y el último libro del escritor estadounidense Dan Brown.
También se sumaron autores entrerrianos y argentinos contemporáneos. "Tenemos el último libro de Selva Almada, 'Una casa sola', y también obras de Ricardo Romero que adquirimos en la feria", detalló Cabrera.
Espacios para todas las edades
La compra incluyó además títulos destinados al público infantil y juvenil. "Hay muchos libros para que los niños aprendan sobre ciencia, antropología y distintos temas vinculados al conocimiento, además de obras muy solicitadas relacionadas con Lionel Messi", explicó la integrante de la comisión.
Los ejemplares fueron organizados en distintos sectores según la temática. Las novelas ocupan una de las principales mesas de exposición, mientras que otros espacios reúnen libros de filosofía, historia, política, autoayuda y biografías.
La Biblioteca Popular funciona en calle Buenos Aires 256 de Paraná y cuenta con aproximadamente 2.500 socios activos. Para asociarse es necesario presentar el DNI, acreditar domicilio en Paraná o zonas cercanas, completar una planilla con datos personales y abonar una cuota mensual de 10.000 pesos.