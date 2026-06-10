Presentarán un libro y donarán ejemplares en un nuevo encuentro literario en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Sociedad Argentina de Escritores filial Entre Ríos realizará este viernes su 33° encuentro cultural en la Biblioteca Provincial, supo Elonce. Habrá presentación de libros, donación de ejemplares y actividades destinadas a promover la literatura entrerriana.
El 33° encuentro de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Entre Ríos se realizará este viernes en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, en Paraná, donde se presentará una nueva obra literaria y se concretará una donación de ejemplares destinados a instituciones de la provincia.
La actividad comenzará a las 18 en la sede ubicada sobre Alameda de la Federación 278, y contará con la participación de la escritora Mónica Grinovero, oriunda de Crespo y residente en Esperanza, quien compartirá su más reciente publicación.
El presidente de SADE Entre Ríos, Miguel Ángel Rodríguez, destacó a Elonce que este tipo de encuentros se desarrollan de manera ininterrumpida desde 2022 y forman parte de una política de promoción cultural impulsada por la entidad.
Presentación de libros y donaciones
Durante la jornada también se concretará la decimonovena entrega de libros realizada por la actual gestión de la institución. Las donaciones están destinadas a escuelas, bibliotecas y organizaciones que solicitan material bibliográfico para fortalecer sus espacios de lectura.
En esta oportunidad se entregarán ejemplares de la antología colectiva “Entre Ríos de Tinta - edición 2026”, una publicación que reúne textos de 40 escritores entrerrianos. "Las antologías anuales son protagonizadas por nuestros autores y reflejan la diversidad literaria de la provincia", explicó Rodríguez.
Cómo sumarse a la entidad
El titular de SADE Entre Ríos invitó a quienes deseen acercarse al mundo de la literatura a participar de las actividades que desarrolla la institución.
Las personas interesadas en asociarse pueden obtener información a través de las redes sociales de SADE Entre Ríos o mediante el correo electrónico oficial de la entidad: sadeentrerios@hotmail.com
Además, el encuentro del viernes será una oportunidad para dialogar directamente con integrantes de la comisión directiva y conocer las distintas propuestas culturales que se impulsan durante el año.
La literatura frente a los cambios tecnológicos
Consultado sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la escritura, Rodríguez consideró a Elonce que la actividad literaria ha incorporado nuevas herramientas sin abandonar los formatos tradicionales.
Explicó que los avances tecnológicos permiten acceder a mayores fuentes de información y favorecen la aparición de formatos alternativos, como los audiolibros, que ganan cada vez más espacio entre los lectores.
No obstante, sostuvo que el libro impreso mantiene una vigencia especial para muchos autores y lectores. "El libro físico sigue teniendo un valor muy importante para quienes disfrutamos del proceso de edición, compilación y construcción de una obra", expresó.
La invitación quedó abierta para toda la comunidad interesada en participar de una nueva jornada dedicada a la literatura y la cultura entrerriana.