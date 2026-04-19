Grave accidente en Villa Elisa: un hombre volcó con su camioneta y sufrió múltiples fracturas

El accidente ocurrió en Villa Elisa y un hombre de 57 años tuvo múltiples lesiones

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en Villa Elisa, departamento Colón, donde un hombre de 57 años resultó con importantes lesiones tras volcar con su camioneta en una zona rural.

El hecho ocurrió en el denominado Camino a La Suiza, por causas que aún se investigan. El conductor, que se desplazaba en una camioneta Ford Ranger, perdió el control del vehículo, se despistó de la traza principal y terminó volcando en un sector con abundante vegetación a la vera del camino.

Tras el alerta, personal policial y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, lograron rescatar al hombre del habitáculo y lo trasladaron en ambulancia para su atención.

El diagnóstico médico del conductor

Debido a la gravedad de las heridas, fue asistido en primera instancia en el hospital local y posteriormente derivado al hospital de Colón para estudios de mayor complejidad.

El parte médico indicó que el conductor sufrió fractura en el maxilar derecho, fractura de la pared lateral del seno maxilar y hemoseno (acumulación de sangre en esa cavidad), producto del fuerte impacto.

En el lugar trabajó personal policial para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro, sin descartar la posible intervención de otro vehículo o factores como el estado del camino o una falla mecánica.