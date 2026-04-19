Rescataron a dos pescadores tras el hundimiento de una canoa en el río Paraná

El rescate de ambos pescadores fue a la altura del kilómetro 738 del río Paraná

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron este domingo a dos pescadores cuya embarcación se hundió en aguas del río Paraná, a la altura del balneario municipal de Santa Elena, publicó La Sexta.

Foto: Prefectura Naval

La emergencia se inició cuando una persona se presentó en la dependencia local para alertar que dos hombres se encontraban a la deriva en el kilómetro 738 del río. De inmediato, personal de la fuerza se dirigió al lugar a bordo de una moto de agua y logró dar con los tripulantes.

Foto: Prefectura Naval

Los motivos del hundimiento de la canoa

Según informaron fuentes oficiales, la canoa sufrió un ingreso de agua en la zona del motor, lo que provocó que se diera vuelta campana y terminara hundiéndose.

Foto: Prefectura Naval

Los pescadores, de 42 y 34 años, fueron trasladados a la costa y se constató que se encontraban en buen estado de salud. Uno es oriundo de Santa Elena y el otro de Rafaela, Santa Fe.

Tras recibir asistencia, ambos se negaron a atención médica y se retiraron por sus propios medios.