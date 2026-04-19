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Rescataron a dos pescadores tras el hundimiento de una canoa en el río Paraná

El desesperante episodio ocurrió en Santa Elena, donde efectivos de la Prefectura Naval debieron intervenir en aguas del balneario municipal. El operativo de rescate se desarrolló luego del aviso de una persona que vio la embarcación a la deriva.

19 de Abril de 2026
El rescate de ambos pescadores fue a la altura del kilómetro 738 del río Paraná
El rescate de ambos pescadores fue a la altura del kilómetro 738 del río Paraná Foto: Prefectura Naval

El desesperante episodio ocurrió en Santa Elena, donde efectivos de la Prefectura Naval debieron intervenir en aguas del balneario municipal. El operativo de rescate se desarrolló luego del aviso de una persona que vio la embarcación a la deriva.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron este domingo a dos pescadores cuya embarcación se hundió en aguas del río Paraná, a la altura del balneario municipal de Santa Elena, publicó La Sexta.

Foto: Prefectura Naval
Foto: Prefectura Naval

 

La emergencia se inició cuando una persona se presentó en la dependencia local para alertar que dos hombres se encontraban a la deriva en el kilómetro 738 del río. De inmediato, personal de la fuerza se dirigió al lugar a bordo de una moto de agua y logró dar con los tripulantes.

Foto: Prefectura Naval
Foto: Prefectura Naval

Los motivos del hundimiento de la canoa

 

Según informaron fuentes oficiales, la canoa sufrió un ingreso de agua en la zona del motor, lo que provocó que se diera vuelta campana y terminara hundiéndose.

Foto: Prefectura Naval
Foto: Prefectura Naval

 

Los pescadores, de 42 y 34 años, fueron trasladados a la costa y se constató que se encontraban en buen estado de salud. Uno es oriundo de Santa Elena y el otro de Rafaela, Santa Fe.

 

Tras recibir asistencia, ambos se negaron a atención médica y se retiraron por sus propios medios.

Temas:

Santa Elena río Paraná hundimiento
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