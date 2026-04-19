Hospitalizaron a un hombre que cayó desde el segundo piso de un hotel de Chajarí

Un hombre de 56 años resultó gravemente herido tras caer desde un segundo piso en un hecho ocurrido durante la tarde del sábado en Chajarí, en la intersección de calles Pablo Stampa y Bolívar.

Según publicó Tal Cual, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa. Debido a la gravedad de las lesiones, no se descartaba su derivación al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

A partir de la confirmación de lesiones de carácter grave, la Unidad Fiscal de turno inició actuaciones de oficio y dio intervención a distintas áreas, entre ellas Policía Científica, Sección Judiciales y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría N°1.

En una primera instancia, las averiguaciones indicaron que el hombre se encontraba alojado en una habitación del segundo piso de un hotel ubicado en esa esquina, junto a una mujer oriunda de Concordia. En el lugar se constató desorden y daños, lo que generó sospechas sobre las circunstancias del hecho.

Ante ese escenario, se había dispuesto la localización de la mujer, incluso con una orden de detención. Sin embargo, esa medida quedó sin efecto tras el análisis de las cámaras de seguridad.

Las imágenes permitieron establecer que el hombre habría caído por sus propios medios desde una altura considerable, cuando intentaba trepar por la ventana para ingresar a la habitación.

La investigación continúa para esclarecer en detalle lo ocurrido, mientras se aguarda la evolución del estado de salud del hombre.

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