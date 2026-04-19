Quién es el barbero detenido con cocaína y arma robada a un policía en Concordia

Barbero detenido con cocaína en Concordia. El barbero U. L. fue detenido con cocaína en Concordia este sábado, en el marco de un amplio operativo policial que permitió desarticular una trama que vinculaba violencia de género, amenazas y narcotráfico.

El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad y derivó en el secuestro de droga de alta pureza, un arma robada y otros elementos de interés.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer contra su expareja, en una causa caratulada como “amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad”. A partir de allí, la Justicia ordenó una serie de intervenciones coordinadas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Los procedimientos se realizaron en inmediaciones de calles Balcarce y Perú, Rawson y Perú, y en un local comercial ubicado sobre calle Alberdi al 41, donde funcionaba una barbería de reciente apertura.

Detención en el centro y hallazgo de droga

Fue precisamente en ese comercio céntrico donde los efectivos lograron localizar al principal sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente emitido por el juez de Garantías, Francisco Ledesma.

Durante la requisa de un vehículo Volkswagen Vento perteneciente al detenido, los uniformados encontraron aproximadamente un kilo de cocaína de máxima pureza. El hallazgo elevó la gravedad del caso, al vincularlo directamente con el narcotráfico.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que la sustancia presentaba el sello de un delfín, una marca asociada a organizaciones narcocriminales con posibles conexiones internacionales, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la procedencia de la droga.

Arma robada y avance de la causa

En el mismo vehículo también se halló una pistola calibre 9 milímetros, modelo Hi-Power M95, con un cargador y nueve cartuchos. Tras las primeras pericias, se confirmó que el arma tenía pedido de secuestro desde 2018, ya que había sido sustraída a un funcionario policial de Entre Ríos.

Además, en los allanamientos se incautaron un teléfono celular, 13 gramos de marihuana y prendas de vestir que serán analizadas en el marco de la causa. Los peritos realizaron las tareas correspondientes para avanzar en la reconstrucción del hecho y determinar posibles vínculos con otras actividades delictivas, publicó Concordia policiales.

El detenido U. L. quedó alojado a disposición de la Justicia, acusado de portación ilegal de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras se profundiza la investigación para establecer si formaba parte de una red mayor de distribución de droga en la región.