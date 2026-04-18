Detuvieron a adolescente de Concordia tras exhibir un revólver en Instagram

Un adolescente fue detenido tras un allanamiento realizado este viernes en una vivienda de Concordia, luego de que se detectara en redes sociales la exhibición de un arma de fuego. El procedimiento fue llevado adelante por personal policial de comisaría segunda en el marco de una investigación iniciada a partir de una publicación en Instagram.

El operativo se concretó alrededor de las 20:30 en un domicilio ubicado sobre calle Nieves al 900, donde los efectivos dieron cumplimiento a una orden judicial. La medida se originó tras tareas investigativas que permitieron identificar al presunto involucrado.

Como resultado del allanamiento, los uniformados secuestraron un revólver calibre .38 Special, tres cartuchos del mismo calibre y dos municiones calibre 12/70. El procedimiento fue considerado positivo por las autoridades intervinientes.

En el lugar fue detenido un joven de 18 años, quien quedó supeditado a la causa por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación se desarrolla con intervención de la fiscal Natalia Conti, quien dispuso las medidas correspondientes.

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