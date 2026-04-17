Niña de 4 años murió con signos de violencia y su padre se quitó la vida en un hospital

Un hecho de extrema gravedad conmociona a la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia, luego de que una niña de 4 años fuera trasladada sin vida a un centro de salud en Yacuiba y, minutos después, su padre se quitara la vida en el mismo lugar.

Según la información oficial, ambos eran oriundos de Salvador Mazza, en la provincia de Salta, y el episodio se registró en el sector de San José de Pocitos, en territorio boliviano.

El hombre fue quien llevó a la niña al hospital, pero al ser examinada por el personal médico se constató que ya no presentaba signos vitales.

Resultados de la autopsia

Los estudios forenses determinaron que la niña murió por una anoxia encefálica provocada por asfixia mecánica, producto de compresión torácica y abdominal.

Además, el informe reveló múltiples signos de violencia en su cuerpo, algunos de ellos de antigua data, lo que sugiere que las lesiones podrían haberse producido semanas o meses antes.

La niña y su padre eran de Salvador Mazza, Salta.

A partir de estos elementos, la principal línea investigativa apunta a una muerte de tipo homicida y no se descarta que la menor haya estado expuesta a un contexto de violencia prolongada.

El padre se quitó la vida en el hospital

Tras confirmarse el fallecimiento de la niña, el hombre se habría disparado dentro del hospital, donde luego se constató su muerte.

El informe forense indicó que falleció por un traumatismo encéfalo craneano grave provocado por un disparo de arma de fuego, en un hecho que fue calificado como suicidio.

Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de lo ocurrido y determinar en qué circunstancias se produjo el traslado de la menor al centro de salud.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de Bolivia, que avanza con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el hecho.