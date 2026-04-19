Una moto chocó desde atrás a un auto que frenó para ingresar a un hipermercado

Una motocicleta tipo enduro chocó desde atrás a un automóvil en calle Larramendi de Paraná, cuando el vehículo redujo la marcha para ingresar al estacionamiento de un hipermercado.

Tras el impacto, personal de Bomberos Voluntarios asistió a una persona que resultó lesionada, brindándole los primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencias 107, que realizó el traslado a un centro de salud.

Accidente en calle Larramendi (foto Bomberos Voluntarios)

En el lugar también intervino personal de la comisaría quinta, que colaboró en el ordenamiento del tránsito y en las tareas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Según informaron fuentes policiales, las partes involucradas no radicaron denuncia formal por el siniestro y resolvieron quién se responsabilizará por los daños materiales a través de sus respectivas aseguradoras.

Accidente en calle Larramendi (foto Bomberos Voluntarios)

Desde Bomberos Voluntarios reiteraron recomendaciones para prevenir este tipo de hechos, como respetar las normas de tránsito, mantener la distancia entre vehículos y circular con precaución.

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