Una moto chocó desde atrás a un auto que frenó para ingresar a un hipermercado

Una motocicleta tipo enduro chocó desde atrás a un automóvil en calle Larramendi de Paraná, cuando el vehículo redujo la marcha para ingresar al estacionamiento de un hipermercado.
Una motocicleta tipo enduro chocó desde atrás a un automóvil en calle Larramendi de Paraná, cuando el vehículo redujo la marcha para ingresar al estacionamiento de un hipermercado.
Tras el impacto, personal de Bomberos Voluntarios asistió a una persona que resultó lesionada, brindándole los primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencias 107, que realizó el traslado a un centro de salud.
En el lugar también intervino personal de la comisaría quinta, que colaboró en el ordenamiento del tránsito y en las tareas de seguridad para evitar nuevos incidentes.
Según informaron fuentes policiales, las partes involucradas no radicaron denuncia formal por el siniestro y resolvieron quién se responsabilizará por los daños materiales a través de sus respectivas aseguradoras.
Desde Bomberos Voluntarios reiteraron recomendaciones para prevenir este tipo de hechos, como respetar las normas de tránsito, mantener la distancia entre vehículos y circular con precaución.