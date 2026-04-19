Narcomenudeo en Colonia Avellaneda: un detenido, cultivo en invernadero y el detalle de lo secuestrado

Un allanamiento por narcomenudeo en Colonia Avellaneda permitió la detención de un hombre y el secuestro de droga y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes en un operativo realizado por fuerzas policiales durante varias horas.

El procedimiento se desarrolló entre la tarde del 18 de abril y la madrugada del 19, cuando personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo del Grupo Especial C.O.E., intervino en un domicilio de esa localidad del departamento Paraná.

Como resultado del operativo, se detuvo a un masculino mayor de edad en el marco de una investigación por presunta venta de drogas a baja escala.

Secuestros de droga y elementos clave

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron más de 800 gramos de cogollos de marihuana, fraccionados en distintos envoltorios de nylon listos para su comercialización.

Además, se secuestraron balanzas digitales, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y herramientas utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia.

También se halló un sistema de cultivo indoor con su estructura completa y ventilación, lo que refuerza la hipótesis de producción y distribución de estupefacientes en el lugar.

Investigación en curso por narcomenudeo

La causa se encuentra enmarcada en la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo y es llevada adelante por el Juzgado de Garantías N° 5, con intervención del fiscal Santiago Alfieri.

Según se informó, el procedimiento fue resultado de tareas investigativas orientadas a detectar y desarticular puntos de venta de droga en la región.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar posibles vínculos con otras personas o redes dedicadas al narcomenudeo en la zona.