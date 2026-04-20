Día mundial de la poliposis nasal: especialista alertó por síntomas que “muchos pacientes naturalizan”

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del día mundial de la poliposis nasal, especialistas advierten sobre una enfermedad frecuente, subdiagnosticada y con fuerte impacto en la calidad de vida. La médica Cecilia Cavallo brindó detalles a Elonce.
En el día mundial de la poliposis nasal, profesionales de la salud ponen el foco en una patología que, aunque frecuente, suele estar subdiagnosticada. La médica alergista Cecilia Cavallo explicó a Elonce los principales síntomas, formas de detección y tratamientos disponibles, haciendo hincapié en la importancia de no naturalizar la dificultad para respirar.
“La idea en este día es tratar de concientizar sobre qué es la patología y qué síntomas tiene para poder llegar a reconocerla”, señaló la especialista. Además, remarcó: “porque es una patología que muchos pacientes la tienen y pocos consultan o saben que hay tratamientos acorde a eso”.
Al describir la enfermedad, Cavallo detalló: “La poliposis nasal es una inflamación crónica de la vía aérea superior que se caracteriza por formación de pólipos que obstruyen la nariz por un mecanismo inflamatorio alérgico”.
Síntomas que afectan la vida cotidiana
Uno de los principales problemas de la poliposis nasal es que los pacientes suelen acostumbrarse a sus síntomas. “Viven con la obstrucción nasal severa acompañado de pérdida del olfato”, explicó la médica, y agregó que esto también impacta en el gusto y en actividades cotidianas fundamentales.
En ese sentido, advirtió que “naturalizan como que están acostumbrados a vivir así”. Esta naturalización retrasa la consulta médica y, en consecuencia, el inicio de tratamientos adecuados.
La especialista también señaló la relación con otras patologías respiratorias: “4 de cada 10 pacientes con asma tienen poliposis nasal y muchas veces no están estudiados y ellos hasta desconocen que tienen pólipos”.
Diagnóstico y tratamientos disponibles
Sobre la importancia de la detección temprana, Cavallo sostuvo: “Si uno lo detecta a tiempo se pueden realizar tratamientos oportunos para mejorar su calidad de vida”. En ese sentido, explicó que mejorar la respiración impacta directamente en el descanso y el rendimiento diario.
“Estos pacientes tienen mucha alteración del sueño, que es dificultoso al trabajar, al manejar, porque les complica mucho la calidad de vida”, afirmó, destacando la necesidad de consultar ante síntomas persistentes.
Respecto a los tratamientos, indicó: “El primer tratamiento, una vez identificado en el caso de ser obstrucciones muy severas, es quirúrgico”, aunque aclaró que luego es fundamental abordar la causa inflamatoria para evitar recaídas.
La importancia de no minimizar los síntomas
En cuanto al diagnóstico, la profesional explicó que “El diagnóstico es clínico, pero también tenemos métodos que nos ayudan como la fibroscopía”, además de estudios complementarios como tomografías.
También diferenció esta patología de otras afecciones comunes: “La rinitis alérgica no da pérdida de olfato y la obstrucción nasal está, pero no es constante”. Por ello, insistió en la necesidad de un correcto diagnóstico diferencial.
Finalmente, dejó una recomendación clave: “Es importante consultar, no naturalizar los síntomas porque estos pacientes duermen mal, descansan mal y la pérdida del olfato es fundamental para la vida misma”, concluyó en el marco de una jornada destinada a reflexionar sobre cómo respiramos y cuidar la salud respiratoria.