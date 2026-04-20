Pronostican tormentas fuertes en Entre Ríos y el Litoral: habría lluvias intensas y cambio térmico

Las tormentas fuertes marcarán el pulso meteorológico de esta semana en gran parte del norte argentino y la región del Litoral, con impacto directo en Entre Ríos, donde se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento significativas. El fenómeno responde al avance de un sistema frontal que genera un fuerte contraste entre masas de aire cálido y húmedo en superficie y aire más frío en altura, creando condiciones propicias para eventos severos.

Durante el inicio de la semana, el escenario más complejo se concentra en provincias como Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, además del norte entrerriano. Allí, la persistencia de un corredor de inestabilidad favorece precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Según el análisis meteorológico, los acumulados de lluvia pueden oscilar entre los 40 y 80 milímetros, con registros puntuales que podrían superar los 100 milímetros en áreas específicas. Este contexto también incluye la probabilidad de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, generando posibles daños localizados.

Tormentas persistentes y riesgos en el norte

El lunes se perfila como la jornada de mayor intensidad dentro de este episodio de inestabilidad. Un núcleo amplio de precipitaciones se extiende desde el noreste argentino hacia el centro-norte del país, abarcando sectores de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. La combinación de humedad elevada y condiciones prefrontales potencia el desarrollo de tormentas fuertes a severas.

Desde el punto de vista agropecuario, la situación presenta desafíos importantes, especialmente en Entre Ríos. Las lluvias intensas en lapsos breves pueden provocar escurrimientos rápidos, erosión del suelo y dificultades operativas en las labores de campo. Además, los excesos hídricos temporarios pueden afectar cultivos y retrasar actividades productivas.

La información, basada en el análisis del especialista Leonardo De Benedictis, destaca que este tipo de configuraciones atmosféricas no solo generan precipitaciones abundantes, sino también eventos localizados de alta intensidad que requieren monitoreo constante.

Avance del frente frío y alivio temporal

Entre el martes y miércoles se espera una disminución relativa en la intensidad y cobertura de las precipitaciones, aunque algunas lluvias persistirán especialmente en Corrientes, el este de Chaco y el sur de Misiones. Este cambio responde al desplazamiento del sistema frontal hacia el este y a una reorganización de las condiciones atmosféricas.

En paralelo, comienza a sentirse el ingreso de una masa de aire más fría en el centro del país, con impacto en Entre Ríos. Las temperaturas mínimas descenderán a valores entre 8 °C y 12 °C, marcando un cambio significativo respecto a los días previos.

Foto: Meteored.

Hacia el jueves, el avance del frente frío volverá a activar las precipitaciones en el norte de Entre Ríos, Corrientes y el sur de Misiones, con acumulados nuevamente importantes y condiciones de inestabilidad que podrían intensificarse en forma localizada.

Descenso térmico y efectos en distintas regiones

Detrás del frente, el cambio térmico se hará más evidente en el centro y sur del país. En Entre Ríos, se espera un descenso progresivo de las temperaturas, mientras que en la región pampeana las máximas oscilarán entre los 16 °C y 20 °C y las mínimas entre los 4 °C y 8 °C.

Así avanzará el frío. Foto: Meteored.

Este descenso térmico tendrá efectos diversos. En el centro del país, aportará alivio tras jornadas más cálidas, aunque podría ralentizar algunos procesos biológicos en cultivos. En tanto, en la Patagonia y zonas cordilleranas, se mantendrán condiciones de heladas, con temperaturas cercanas o incluso inferiores a los 0 °C.