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Paraná Continúa la campaña solidaria "A estudiar se ha dicho"

Ayudar Hace Bien: entregaron donaciones a escuela Jorge Newbery, beneficiaria de colecta solidaria

En un trabajo conjunto entre Fundaciones Ayudar Hace Bien y La Delfina, junto al Club de Leones, se entregaron mochilas y kits escolares para los alumnos de la institución, reforzando el acompañamiento al inicio del ciclo lectivo, registró Elonce.

20 de Abril de 2026
Ayudar Hace Bien
Ayudar Hace Bien Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En un trabajo conjunto entre Fundaciones Ayudar Hace Bien y La Delfina, junto al Club de Leones, se entregaron mochilas y kits escolares para los alumnos de la institución, reforzando el acompañamiento al inicio del ciclo lectivo, registró Elonce.

La comunidad educativa de la escuela Nº22 “Jorge Newbery” de Paraná recibió una importante cantidad de donaciones en el marco de la campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela”, impulsada por Fundación Ayudar Hace Bien, Fundación La Delfina y Club de Leones del distrito Paraná.

 

Durante el encuentro, se distribuyeron mochilas, cuadernos, carpetas y elementos de escritura que fueron recolectados a través de donaciones de vecinos y gestiones de las entidades participantes de la movida solidaria.

En la oportunidad, la directora escolar Lorena Bletler detalló a Elonce la importancia de la donación para la matrícula escolar, que asciende a más de 400 estudiantes. "Los útiles que recibimos serán compartidos en ambos turnos; y colaboraron familias que se acercaron a donar lo que pueden dar en esta ocasión". Asimismo, precisó que se armaron kits específicos con "mochilas, cuadernos, lápices, goma, plasticola y carpetas" para ser entregados a los niños con mayores necesidades.

Por su parte, la cara visible de Fundación Ayudar Hace Bien, Claudia Luero, destacó la respuesta de la ciudadanía ante la convocatoria solidaria. "Cuando uno dice Ayudar Hace Bien, se pone un mecanismo en marcha. Es la satisfacción de ver el poder convocante hacia los vecinos", expresó. Además, remarcó la labor del Club de Leones, institución que movilizó a sus integrantes para recolectar elementos tanto nuevos como usados en excelentes condiciones.

El encuentro formó parte de un cronograma de entregas que continuará en otras instituciones beneficiarias de la campaña solidaria. De hecho, Luero ponderó que la red de trabajo permitió que la asistencia llegara de manera directa a los alumnos. "Esto para nosotros es muy importante porque fideliza nuestra palabra y acá estamos, entregando las donaciones a quienes lo necesitan", concluyó.

Ayudar Hace Bien: entregaron donaciones a escuela Jorge Newbery, beneficiaria de colecta solidaria

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