Ayudar Hace Bien: jardín de infantes recibió donaciones y agradeció por “la explosión de alegría y color"

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa del jardín "Pequitas" celebró la llegada de juguetes, un parque didáctico, ropa y útiles escolares tras una colecta impulsada por Fundaciones Ayudar Hace Bien y La Delfina. "Estamos desbordantes de tanta alegría y tanto amor", valoró directora a Elonce.
Una unidad educativa Nº10 de nivel inicial "Pequitas" recibió una importante cantidad de donaciones en el marco de la campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela”, impulsada por Fundación Ayudar Hace Bien y Fundación La Delfina.
La iniciativa permitió reunir juguetes, ropa, calzado y materiales didácticos destinados a niños de sectores vulnerables que asisten a la institución.
La vicedirectora del establecimiento, Karina Saunit, expresó a Elonce su satisfacción por la respuesta de la comunidad: “Estoy realmente feliz y la comunidad también está muy feliz por el recibimiento de tantas donaciones”.
"Una explosión de alegría y de color"
Según relataron desde la institución, la campaña tuvo un inicio lento, pero luego se multiplicó la cantidad de aportes solidarios. “Al principio parecía que costaba el granito de arena, pero después fue una explosión de alegría y de color”, describió la directiva al destacar la variedad de elementos recibidos.
Entre las donaciones se incluyeron juegos didácticos, rompecabezas, sillitas, carritos y materiales para actividades pedagógicas en las distintas salas.
Asistencia a sectores vulnerables
El jardín de infantes de barrio Paraná XIV cuenta con una matrícula de aproximadamente 130 niños de entre 2 y 5 años, muchos de ellos provenientes de familias en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, las autoridades habían solicitado especialmente vestimenta y calzado, debido a las dificultades que atraviesan algunas familias, incluso afectadas por las intensas lluvias recientes.
Las donaciones permitieron cubrir gran parte de esas necesidades, mejorando las condiciones para el desarrollo diario de los alumnos. "Estamos desbordantes de tanta alegría y tanto amor", valoró Saunit.
Una familia donó un parque de juegos didácticos
Desde Fundación Ayudar Hace Bien, Claudia Luero, destacó el trabajo en equipo y la respuesta solidaria de la comunidad. “Lo poco es mucho. La filosofía es ayudar a quien lo necesita”, señaló, al remarcar la importancia de este tipo de iniciativas.
Además, valoró el compromiso de la familia que donó un parque de juegos didácticos para que pueda ser aprovechado por los niños en el ámbito escolar. “Una familia dijo `Lo vi en Canal 11´ y al saber que ya no lo necesita, lo trajo al jardín porque lo van a aprovechar bien”, repasó y remarcó la importancia de “generar la empatía del bien, el contagio del bien y la apuesta de que los niños deben estar en la escuela”, expuso Luero.
Las autoridades educativas indicaron que los elementos recibidos serán utilizados en actividades recreativas y educativas, fortaleciendo los espacios de aprendizaje. Asimismo, destacaron que estas acciones no solo aportan recursos materiales, sino también contención y acompañamiento a las familias.
La campaña evidenció el valor de la solidaridad comunitaria y su impacto directo en instituciones educativas con necesidades concretas.