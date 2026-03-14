Familiares y vecinos pintaron estrellas en memoria de Patricia y Kiara: “Las recordaremos por siempre”

Un profundo gesto de memoria y afecto se vivió en Paraná, donde familiares, vecinos y artistas se reunieron para rendir homenaje a Patricia Mena y a su hija Kiara, de 10 años, quienes fallecieron tras ser arrastradas por la crecida del arroyo Colorado durante el fuerte temporal ocurrido el 19 de febrero. En el denominado “punto cero” de la tragedia, donde estaba su casa, pintaron dos estrellas naranjas como símbolo de recuerdo permanente.

La convocatoria se realizó en las inmediaciones de calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, el lugar exacto donde se encontraba la vivienda de la familia antes de que cediera ante la violencia del agua. Allí, en medio de un clima de recogimiento y emoción, allegados se acercaron con velas y oraciones para recordar a madre e hija.

El homenaje también incluyó la presencia de muralistas del programa Todas las Manos, quienes fueron los encargados de pintar las estrellas que quedaron marcadas sobre el asfalto como señal de memoria colectiva.

Recuerdos que permanecen

El padre de Kiara y pareja de Patricia compartió su dolor, pero también el agradecimiento por el acompañamiento recibido desde que ocurrió la tragedia. Conmovido, explicó que el recuerdo de su familia permanece presente cada día. “La sensación de tristeza no se va a ir nunca, pero a la misma vez es reconfortante venir acá y tener una charla, y bueno, estar con mis hijos que nos acompañan”, expresó. Luego agregó: “Es muy triste todo lo que nos pasó, lo estamos asumiendo muy de a poco. Es doloroso, pero eso no quita que podamos venir y prender una velita”.

En el mismo lugar, semanas atrás, los vecinos levantaron un pequeño altar con las imágenes de Patricia y Kiara. Allí se acercan constantemente personas del barrio para dejar flores, velas o simplemente detenerse unos minutos en silencio. El padre recordó que ese sitio siempre había sido un punto de encuentro familiar durante los veranos. “La mayoría de los veranos siempre nos sentábamos bajo el árbol, charlábamos, nos reíamos todos. Buenos momentos pasamos, y por eso lo elegimos en esta parte”, contó con emoción.

El dolor y la fortaleza de la familia

A pesar de la tristeza, la familia intenta reconstruir su vida paso a paso. Actualmente se encuentran viviendo en unacasa provisoria mientras analizan la posibilidad de edificar nuevamente en el terreno.

“Estamos en un hogar nuevo, en una casa provisoria. Como le dije, el terreno ya está para edificar todo, pero también están averiguando por los papeles de la casa, capaz que en una de esas nos puedan llegar a dejar ahí”, explicó.

En medio de ese proceso, los hijos continúan con sus actividades escolares acompañados por la comunidad educativa y los vecinos del barrio. “Los chicos ya empezaron la primaria", relató.

El acompañamiento de la comunidad ha sido constante desde el primer momento. Vecinos, amigos y organizaciones se acercaron para brindar ayuda, palabras de aliento y gestos solidarios que la familia destaca como fundamentales para atravesar este momento.

El significado de las estrellas

Las estrellas pintadas en el lugar fueron realizadas por dos muralistas del programa Todas las Manos, quienes decidieron sumarse al homenaje de manera espontánea.

“La verdad que sin palabras con la gente. Estábamos tomando un mate en casa y mi cuñado me avisó que estaba acá, que se iba a prender una velita. Venimos con Isaía y cuando llegamos aparecieron los muralistas. Sinceramente no sabíamos que iban a venir y nos encontramos con una buena noticia”, expresó el padre.

Una de las artistas, Florencia, explicó que el gesto también nació de una experiencia personal vinculada al temporal que afectó al barrio.

“Aparte de artista soy vecina, me inundé el día de la tormenta. Una criatura y una madre me atravesó muchísimo lo que había pasado. Me parecía muy bueno poder aportar algo para recordarlas”, señaló.

La elección del color naranja también tuvo un significado especial. Según explicaron, las estrellas amarillas suelen utilizarse para recordar víctimas de accidentes viales, mientras que el naranja representa las alertas meteorológicas por tormentas intensas.

“Las tormentas, cuando hay alerta, son alerta naranja. Entonces nos parecía que estaba bueno hacer las estrellas naranjas, porque tiene que ver con lo que pasó”, explicó la muralista.

De esta manera, las dos estrellas quedaron pintadas sobre el asfalto como un símbolo de memoria y de comunidad. Un recordatorio permanente de Patricia y Kiara, pero también de la solidaridad de un barrio que decidió transformar el dolor en homenaje.

“Nos quedamos con los recuerdos de los buenos momentos”, expresó el padre. “En casa miramos las fotos y lloramos, claro, pero también estamos tranquilos porque sabemos que están bien en donde están”.