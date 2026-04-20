Modificación de Ley de Salud Mental: “Lo que está planteando el Gobierno no es una mejora”

REDACCIÓN ELONCE
La ley de Salud Mental vuelve al centro del debate tras las críticas de Leonardo Gorvacz a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
La ley de Salud Mental vuelve a generar controversia en Argentina luego de que Leonardo Gorvacz cuestionara con dureza las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional. El referente, uno de los principales impulsores de la normativa vigente, advirtió que los cambios propuestos no abordan los problemas estructurales del sistema y podrían agravar la situación actual.
En ese marco, Gorvacz fue contundente al describir el contexto que atraviesa el sistema sanitario: “Es un distractivo porque todos coincidimos que estamos en este campo de la Salud Mental es que hay grandes problemas en todo el país, fundamentalmente porque aumentó muchísimo la demanda y porque están faltando recursos para fortalecer el sistema. Frente a esa situación, hay malestar, quejas de los familiares y de personas que necesitan atención”.
El especialista remarcó que la creciente demanda de atención en salud mental no ha sido acompañada por un aumento en la inversión ni en la capacidad operativa. Según explicó, esta situación genera una sobrecarga en los equipos profesionales y limita la posibilidad de brindar respuestas adecuadas a los pacientes.
Críticas a la reforma impulsada por el Gobierno
Gorvacz también apuntó directamente contra la estrategia oficial para modificar la ley de Salud Mental. En su análisis, el enfoque adoptado por el Ejecutivo no solo resulta insuficiente, sino que podría implicar un retroceso en términos de derechos y acceso a la atención.
“El Gobierno, en vez de sentarse a dialogar con las provincias y cómo colaborar con el sistema, lo que hace es enviar una modificación de la Ley de Salud Mental que no solo no pone más recursos, sino que los quita: quita los compromisos que tiene la Nación de contribuir económicamente con las provincias. Después ponen trabas, que lejos de facilitar la atención de las personas, las dificulta. Por ejemplo, la exigencia de que haya siempre un psiquiatra en todo momento en todos los dispositivos de los equipos interdisciplinarios. Esto puede ser factible en la Ciudad de Buenos Aires, pero no en la mayor parte del país, donde escasean los especialistas en psiquiatría”, indicó.
En ese sentido, el autor de la norma insistió en que la iniciativa oficial no responde a las necesidades urgentes del sistema. “Lejos de resolver los problemas que existen, lo que hace el Gobierno nacional es distraer, planteando una ley prometiendo que va a mejorar algo, pero va a empeorar”, sostuvo.
Internaciones y mitos en torno a la normativa
Otro de los puntos abordados por Gorvacz fue la percepción social sobre las internaciones en el marco de la ley de Salud Mental. Según señaló, existe una idea errónea respecto a las limitaciones que impone la normativa vigente.
“Hay un mito vinculado a que la ley actual no permite internar. Eso no es cierto. La Ley regulas las internaciones y se hace todo el tiempo. Incluso sin el consentimiento de las personas. Pero si la persona no quiere porque no es consciente de su situación, la ley permite que se interne”, comunicó.
Para el especialista, este tipo de interpretaciones equivocadas contribuyen a desviar el foco del verdadero problema, que radica en la falta de infraestructura y recursos humanos en el sistema de salud.
Falta de recursos y saturación del sistema
Finalmente, Gorvacz hizo hincapié en las condiciones actuales en las que trabajan los equipos de salud mental en hospitales y centros de atención. Según describió, la combinación de alta demanda y escasez de recursos impacta directamente en la calidad de la atención.
“La gente cree que el problema es la Ley de Salud Mental y el problema en verdad es la falta de camas, la falta de tiempo con la que están trabajando los equipos en los hospitales. Hay tanta demanda que no tienen el tiempo necesario para trabajar de urgencia en salud mental. Muchas veces requiere mucho tiempo trabajar con un solo paciente. Siempre una ley se puede mejorar, pero lo que está planteando el Gobierno no es una mejora y creo que en este momento no es la urgencia”, manifestó.
El debate sobre la ley de Salud Mental se mantiene abierto en un contexto de creciente preocupación social. Mientras el Gobierno avanza con su propuesta de reforma, distintos sectores advierten que cualquier cambio debería priorizar el fortalecimiento del sistema y la asignación de recursos, antes que modificaciones normativas que, según sostienen, no responden a las necesidades más urgentes.