Impresionante video del momento en el que auto choca a una moto en Santa Elena

REDACCIÓN ELONCE
Impactante choque entre un auto y una moto quedó registrado en video. Un motociclista resultó gravemente herido tras ser embestido en una intersección de calles. El hecho ocurrió en una esquina con semáforo intermitente.
Video choque moto auto Santa Elena mostró el impactante momento en el que un motociclista fue embestido por un automóvil en una intersección de esa localidad del departamento La Paz. El siniestro ocurrió el sábado por la noche en la esquina de Avenida Perón y Enrique Renaud y generó repercusión tras la difusión de las imágenes.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado de urgencia al hospital local. Según informaron fuentes policiales, el joven presentó fractura de codo, dislocación en la misma zona y una fisura en una de sus piernas.
El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en las últimas horas, donde se puede observar la violencia del choque y cómo la moto sale despedida tras el impacto con el automóvil.
Detalles del accidente y estado del herido
De acuerdo a lo informado por Departamental Noticias, al momento del siniestro el semáforo de la intersección se encontraba en modo intermitente. “El motociclista dobló a la izquierda y el auto venía a gran velocidad. Por suerte, logró retirarse y lo que salió volando fue solo la moto”, indicaron desde el medio local.
Además, trascendió que los ocupantes del vehículo no habrían asistido al joven tras el choque, lo que generó cuestionamientos en torno a su accionar luego del hecho.
Por otra parte, se confirmó que quien conducía el automóvil es un efectivo policial que presta servicios en Paraná, lo que sumó un elemento adicional al análisis del caso.