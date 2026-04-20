Sociedad Rural participará del debate sobre fauna silvestre en Diputados: su postura

REDACCIÓN ELONCE
La Sociedad Rural Argentina participará en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para debatir un proyecto sobre conservación de fauna silvestre y su impacto en el campo. Delegada analizó la situación del sector ganadero.
La Sociedad Rural Argentina será parte esta martes de una reunión en la Cámara de Diputados de Entre Ríos donde se analizará un proyecto vinculado a la conservación de la fauna silvestre.
La delegada del distrito 7, Andrea Firpo, explicó a Elonce que la participación se dará en un contexto de análisis reciente del texto legislativo y con la necesidad de interiorizarse en su contenido antes de emitir una posición formal. Desde ese rol, destacó la importancia de asistir informados: “Es una responsabilidad enorme ir y estar informada”.
En relación al objetivo de la participación, señaló: “Vamos a escuchar cuál es la fundamentación de este proyecto y acompañar en lo que creamos que debemos acompañar, por supuesto”.
Un debate que involucra producción y ambiente
Firpo remarcó que el sector productivo mantiene una postura de diálogo respecto al cuidado ambiental. “Somos defensores. Vivimos en el campo y conocemos de la problemática de las exóticas”, expresó, y agregó: “también del cuidado de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad”.
La dirigente también destacó el trabajo conjunto con organizaciones ambientales: “trabajamos un montón por el cuidado del medio ambiente, con fundaciones como Aves Argentinas y Alianza del Pastizal”.
En ese sentido, subrayó la necesidad de analizar el proyecto en detalle antes de tomar posición: “La estamos evaluando, y mañana ampliaremos la información ahí en la comisión”.
Producción, demanda internacional y desafíos del sector
Más allá del debate legislativo, Firpo también analizó el presente del sector agropecuario. “El sector ganadero está muy bien”, afirmó, aunque advirtió sobre la necesidad de cautela frente a los costos: “hay que ser muy cuidadosos también cuando uno hace la cuenta en todo lo que tiene que ver con los insumos y los costos fijos”.
Explicó además el impacto de la demanda global: “hay apertura y una demanda internacional de nuestro producto, gracias a Dios. Es favorable para nuestro sector. No damos abasto con la oferta”, lo que, según indicó, influye en la formación de precios.
También destacó el reconocimiento global de la carne argentina: “la carne argentina es reconocida en el mundo. Ni siquiera necesitamos propaganda. Europa, Asia, China, Estados Unidos hoy la demandan”.
Clima, producción y planificación en el campo
Otro de los puntos abordados fue el impacto de las lluvias en Entre Ríos. “En el campo siempre es bienvenida, pero en esta oportunidad está lloviendo más que la media”, señaló Firpo.
Si bien destacó que el exceso de agua favorece ciertas etapas productivas, advirtió: “ya sería suficiente”, ya que puede afectar tareas como la siembra o la trilla.
“Si sigue lloviendo de esta manera podría verse perjudicado”, afirmó, al remarcar la necesidad de equilibrio climático para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Expectativa por el tratamiento legislativo
Finalmente, la representante de la Sociedad Rural Argentina reiteró que el encuentro en Diputados será principalmente informativo. “Nos mandaron hace pocos días, la estamos evaluando leyendo”, explicó.
La participación del sector abre un nuevo capítulo en el debate entre producción y conservación ambiental en Entre Ríos.