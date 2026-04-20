“Me dejaste destruido”: la sentida despedida al joven que murió en el Rally Sudamericano

Tragedia en el rally. La muerte de Braian Zárate González generó una profunda conmoción en Córdoba, especialmente en barrio Villa Páez, donde el joven de 25 años era muy querido. En medio del dolor, familiares, amigos y allegados comenzaron a despedirlo con sentidos mensajes en redes sociales tras la tragedia ocurrida durante el Rally Sudamericano.

Su tía, Bárbara, fue una de las primeras en expresarse con palabras cargadas de emoción: “Mi amor divino, ¿por qué te tuvo que pasar esto? Me dejaste destruido mi corazón, toda una vida por delante. No me va a alcanzar la vida para poder superar esto”.

Y agregó: “Siempre pedí a Dios que los cuide a todos, fue injusto mi sobrino querido. La tía te va a amar toda la vida”.

Desde el Centro Vecinal de Villa Páez también manifestaron su pesar por la pérdida. “Día triste para nuestro barrio, fuerte abrazo a toda su familia”, escribieron en un primer mensaje.

“La Comisión directiva del Centro Vecinal y los vecinos se unen en el dolor de tan irreparable pérdida del vecino Braian Zárate. Hacemos llegar nuestro acompañamiento y respeto a toda la familia en tan doloroso momento”, ampliaron.

El joven también practicaba kickboxing, disciplina en la que dejó huella entre sus compañeros. Su profesor, Marcos Mendieta, lo recordó con cariño: “Descansa en paz querido alumno Braian Zárate. Tus compañeros y amigos te vamos a recordar siempre”.

“Quedamos en que este año volverías a la jaula y algunos partidos de fútbol pendientes”, agregó con tristeza.

Braian falleció este domingo luego de que un auto de competencia se despistara en el tramo de Giulio Cesare, en Mina Clavero, e impactara contra el sector donde se encontraban espectadores. Su muerte dejó una marca de dolor que se refleja en cada mensaje de despedida, publicó El Doce.

Además de la víctima fatal, otras dos personas sufrieron heridas. Una mujer de 40 años, oriunda de Villa Dolores, sufrió una fractura de tobillo, mientras que su hija menor de edad presentó golpes leves. Ambas se encuentran fuera de peligro.

Tras el accidente, la organización del Rally Sudamericano decidió suspender la competencia, en señal de duelo y ante la gravedad de lo ocurrido. El hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de eventos, donde el público suele ubicarse en zonas cercanas al recorrido.