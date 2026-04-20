Piden cadena de oración por el joven de Victoria herido tras chocar contra una rama caída

Familiares y amigos de Tomás Bussi, un joven de 26 años de Victoria, solicitaron una cadena de oración por su recuperación luego del grave accidente ocurrido en la zona de la Costanera, donde resultó con severas lesiones tras impactar contra una rama caída sobre la calzada.

El siniestro se registró durante la madrugada del domingo, alrededor de las 2, en calle Pedro Radio, en inmediaciones de la Costanera de Victoria. En el hecho estuvieron involucrados dos motovehículos que circulaban por el sector.

De acuerdo con la información policial, una rama se desprendió de un árbol y golpeó a ambos rodados.

Pedido de familiares y amigos

En las últimas horas, allegados al joven difundieron mensajes en redes sociales solicitando acompañamiento espiritual.

“Necesita de toda nuestra fe, fuerza y buenas energías”, expresaron.

Además, agregaron: “Quienes pueden, dediquen unos minutos para rezar por su pronta recuperación. Cada oración suma, cada pensamiento positivo ayuda”.

Pedido de oración por el joven herido en Victoria.

Cómo fue el accidente

Uno de los vehículos era una Honda CB 190, conducida por Bussi, quien iba acompañado por una joven de 19 años. El otro rodado era una Honda Biz 110, manejada por un hombre de 36 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de 26 años sufrió fractura expuesta de pierna y brazo, además de traumatismo de cráneo.

En tanto, la acompañante y el otro motociclista presentaron lesiones de carácter leve.

Derivación a Rosario

Inicialmente, Tomás Bussi fue trasladado al hospital local para recibir atención de urgencia.

Posteriormente, debido a la complejidad del cuadro clínico, se resolvió su derivación a una clínica de la ciudad de Rosario, donde continúa internado.

La Fiscalía en turno tomó intervención y ordenó las actuaciones correspondientes, mientras personal de Policía Científica trabajó para establecer la mecánica del hecho.