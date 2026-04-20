Conducía de manera riesgosa en Concordia y dio 2,28 en el test de alcoholemia

Un conductor fue interceptado este domingo al mediodía en Concordia luego de circular con una camioneta y registrar 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre. El episodio ocurrió en una zona céntrica y demandó la intervención policial y de personal de tránsito municipal.

De acuerdo con la información difundida, el hecho se produjo en la intersección de calles Pellegrini y Alberdi, donde efectivos del Comando Radioeléctrico detectaron maniobras peligrosas realizadas por una Volkswagen Amarok.

La situación generó preocupación por tratarse de un sector con importante circulación vehicular y peatonal durante esa franja horaria.

Intervención y test de alcoholemia

Tras advertir el desplazamiento irregular del rodado, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y solicitaron la presencia de inspectores municipales para realizar las actuaciones correspondientes.

Una vez efectuado el control, el examen de alcoholemia arrojó un resultado de 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre.

En Concordia rige la normativa de tolerancia cero al volante, por lo que cualquier graduación positiva constituye infracción.

Retención del vehículo

Ante el resultado obtenido y el estado del conductor, las autoridades resolvieron la retención inmediata de la camioneta.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado al depósito municipal, donde quedó a disposición de los organismos competentes.

No se informaron personas lesionadas ni daños materiales vinculados al episodio.