Victoria: cayó una rama en la Costanera y un motociclista terminó gravemente herido

Un motociclista sufrió lesiones de gravedad este domingo por la noche en Victoria, luego de un accidente registrado en la zona de la Costanera. El hecho ocurrió a la altura del Club de Pescadores y demandó la intervención de servicios de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar conocida en las últimas horas, una rama o parte de un árbol cayó sobre la cinta asfáltica en momentos en que circulaban varias motocicletas por el sector.

La situación generó maniobras imprevistas por parte de los conductores que transitaban por la zona y derivó en el siniestro vial.

Cómo ocurrió el episodio

Según se indicó, uno de los motociclistas fue alcanzado por el árbol caído, aunque no habría sufrido heridas de consideración.

En tanto, otro joven que aparentemente intentó esquivar o saltar el tronco terminó accidentado y resultó con lesiones de carácter grave.

Accidente Victoria. Foto: FM Puente.

Las circunstancias precisas del hecho continúan bajo análisis, mientras se procuraba establecer la secuencia exacta de lo ocurrido sobre la Costanera de Victoria.

Traslado y atención médica

Luego del accidente, el herido fue trasladado de inmediato al hospital local para recibir las primeras curaciones y estudios médicos.

Posteriormente, debido a la complejidad del cuadro, se resolvió su derivación a Paraná para continuar con la atención especializada.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que presentaba fracturas y golpes en miembros inferiores y superiores.

Tras el episodio, se trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y despejar la calzada, afectada por la caída de la rama.