Boletín Epidemiológico: Entre Ríos registró un caso de hantavirus y dos de chikungunya

El informe epidemiológico nacional indicó que la circulación de virus respiratorios se mantiene estable. En Entre Ríos se confirmaron un caso de hantavirus y dos de chikungunya.
El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica Nº14 de 2026, indicó que en la provincia de Entre Ríos se confirmó un caso de hantavirus y dos de chikungunya, mientras que no se registraron contagios de dengue en ese período.
El documento oficial señaló además que la circulación de los virus respiratorios se mantuvo estable en todo el país. Según detallaron, los casos de influenza continuaron en niveles bajos y dentro de lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS-CoV-2.
En ese marco, el BEN destacó que el seguimiento de estos indicadores resulta clave para evaluar la evolución sanitaria y anticipar posibles brotes. “Este documento ofrece información estratégica sobre la situación epidemiológica del país”, se precisó en el informe.
Evolución de virus respiratorios y arbovirosis
En relación con la influenza A (H3N2), el boletín indicó que se confirmaron 18 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) a partir de la secuenciación genómica de muestras analizadas en semanas anteriores. De este modo, el total acumulado ascendió a 136 casos, que representaron el 78% del total de infecciones notificadas por influenza.
Respecto a las arbovirosis, el informe detalló un incremento en los casos de chikungunya a nivel nacional. Durante la semana analizada se notificaron 268 nuevos contagios, principalmente en las provincias del noroeste argentino.
En cuanto a la distribución geográfica, Santiago del Estero registró 47 casos y Catamarca 17. En la región centro, la provincia de Buenos Aires presentó 28 casos confirmados y probables, seguida por Córdoba con 14 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con siete. Entre Ríos, junto a San Luis, contabilizó dos casos cada una.
Situación del hantavirus y tendencias
En lo referido al hantavirus, el BEN informó que no se notificaron nuevos casos durante la última semana. Sin embargo, hasta la semana epidemiológica 13 se habían confirmado 32 casos en todo el país.
La mayor cantidad de contagios se concentró en la provincia de Buenos Aires con 14 casos, seguida por Salta con 12. También se reportaron casos en Chubut y Río Negro, con dos cada una, y en Entre Ríos y Jujuy, con un caso confirmado en cada jurisdicción.
Finalmente, el informe advirtió que, en el caso de las arbovirosis, se mantuvo una tendencia creciente en varias regiones del país. Este comportamiento fue monitoreado por las autoridades sanitarias, que reforzaron las recomendaciones de prevención y vigilancia epidemiológica.