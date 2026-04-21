Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco

El legado de Jorge Bergoglio resuena con fuerza en cada rincón del planeta. El hombre que llegó desde el "fin del mundo" transformó el Vaticano en una casa de puertas abiertas, recordándonos que la fe carece de sentido sin la acción social y la cercanía constante con los olvidados por el sistema.

El Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años en la Casa Santa Marta, dentro de la Ciudad del Vaticano. Las causas oficiales informadas por el Vaticano fueron un derrame cerebral (ictus), coma y colapso cardiovascular irreversible, tras un período de fragilidad de salud que incluyó neumonía.

Guillermo Javier Karcher, sacerdote argentino y uno de los hombres de mayor confianza de Francisco, prepara en Roma la misa prevista para las 18:00 (hora de Italia), con la que este martes se conmemorará el primer aniversario del fallecimiento del primer papa argentino y latinoamericano. El homenaje tendrá lugar en la basílica de Santa María Mayor, donde el pontífice decidió ser sepultado junto a la capilla de la Virgen patrona de Roma y frente al altar en el que San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, celebró su primera misa, según relató Karcher.

Un legado de paz y ecología integral

Su papado no fue simplemente una gestión institucional, sino una revolución de la ternura que cambió paradigmas. Francisco priorizó la protección de la "casa común", alertando sobre el impacto del cambio climático y la urgencia de establecer una economía que no excluya ni mate. Su partida dejó un vacío inmenso en el diálogo interreligioso, pero sus palabras permanecen hoy como mapas vigentes para una humanidad que busca desesperadamente la fraternidad.

Francisco, el Papa de los humildes, se convirtió en un símbolo universal que trascendió fronteras para hablarle al corazón de cada ser humano. En este primer año, la reflexión se centra en cómo continuar su tarea de construir puentes donde otros levantan muros, manteniendo viva la llama de un hombre que entregó su vida por la paz.

En Argentina, en la Basílica de Luján se realizará el acto central con presencia de autoridades nacionales, mientras que la segunda estación será en la Basílica de San José de Flores, un templo profundamente ligado a la biografía espiritual y pastoral de Jorge Mario Bergoglio.

La secuencia no es meramente conmemorativa. La Iglesia busca, en esta semana, ordenar una narrativa sobre el legado de Francisco que exceda el recuerdo y lo proyecte como una referencia activa en la Argentina contemporánea.