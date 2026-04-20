Homenaje tecno del cura DJ: “El Papa Francisco le dijo que continúe con esta obra”, afirmó el padre Correa

El Papa Francisco volvió a ser centro de atención en la Argentina a un año de su fallecimiento, durante un homenaje multitudinario realizado este sábado en Plaza de Mayo y encabezado por el portugués Guilherme Peixoto, el denominado “cura DJ”. El evento, de acceso libre y gratuito, combinó música electrónica con mensajes religiosos y reunió a miles de personas en el centro porteño, generando repercusión tanto dentro como fuera de la Iglesia.

Un homenaje multitudinario y el recuerdo del pontífice

El padre Horacio Correa describió el contexto general del evento y la magnitud de la convocatoria. "No pude viajar, pero sí viajaron otros curas amigos. Fueron testigos de esta novedad para nuestro país. Los hogares de Cristo fueron en patota”, afirmó a Elonce.

Correa insistió en diferenciar el formato: "No es una misa. Fue un evento más bien celebrativo, pastoral, religioso, con música religiosa”.

El cura DJ, el Papa Francisco y una nueva forma de evangelización

El sacerdote portugués detrás de la propuesta fue explicado por Correa en detalle: "Fue un descubrimiento en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa”.

Y añadió sobre la aprobación del propio pontífice: "El mismo Papa Francisco le dijo que continúe con esta obra, porque llegaba a otra gente que generalmente no se llega".

Música electrónica, fe y mensaje social

Correa también destacó el contenido del espectáculo, centrado en mensajes del propio Francisco: "Se tomó el trabajo de recolectar exhortaciones, frases, discursos que te erizan la piel".

Y explicó el espíritu del evento: "Esto no era una cuestión de retiro ni de adoración, era una cuestión totalmente distinta. Se apostó por algo significativo para la cultura actual".

Incluso sintetizó el impacto del homenaje con una frase contundente: "Esto fue una joda. Fue acertada la opción del episcopado. Innovadora y, sobre todo, atractiva”.

Debate interno y legado del Papa

Finalmente, el sacerdote reflexionó sobre el significado más amplio de la experiencia y la vigencia del legado del Papa Francisco: "Lo que hay que rescatar es la unidad, caminar juntos, porque si nos ven divididos, ¿a quién le van a creer?".

Este martes se cumplirá un año de la muerte del Papa Francisco

Y cerró con una idea de memoria y agradecimiento: "Mañana es el aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, así que lo tengamos presente como acción de gracias por lo que nos ha dado y la representatividad de Argentina a nivel mundial con semejante figura".