REDACCIÓN ELONCE
Soledad Rodríguez se prepara para su próxima pelea profesional con grandes expectativas, tras un invicto que consolida su crecimiento en el boxeo.
Soledad Rodríguez se prepara para su próxima pelea profesional con la ilusión intacta y una carrera en pleno ascenso dentro del boxeo. La pugilista de Paraná atraviesa un gran momento deportivo y ya tiene en agenda un nuevo desafío que marcará otro paso importante en su trayectoria.
“Me hice boxeadora profesional en noviembre del año pasado y ya voy por mi cuarta pelea profesional es una propuesta que nos hicieron en Gálvez, Santa Fe. Así que estamos en una plena preparación con mi técnico y mi preparador físico Fabricio Pistrilli. La propuesta está hecha para este 11 de abril, va a ser una velada muy competitiva porque hay muchas peleas de gran nivel. Fuimos invitados por TyC Sports, una pelea televisada que es mi sueño desde que arranqué el boxeo. Iré en busca de un sueño”.
La boxeadora, oriunda del barrio San Agustín, destacó el trabajo que viene realizando junto a su equipo y el orgullo que siente por representar a su ciudad en cada presentación.
Un presente invicto y en crecimiento
Rodríguez atraviesa un momento clave en su carrera profesional, con un récord invicto que respalda su proyección y la posiciona como una de las figuras emergentes del boxeo local: “Con mi técnico César Jaime venimos con un planteo invicto hasta ahora, por eso nos estamos cuidando un poquito más allá de la propuesta que recibimos ahora que es un sueño a cumplir. Venimos haciendo un buen trabajo".
En cuanto a sus últimas presentaciones, la deportista recordó uno de sus triunfos más destacados: “En diciembre peleé con una chica Tatiana, de Merlo (Buenos Aires) a la cual cerré por nocaut en el cuarto round”.
Estos resultados fortalecen su confianza de cara a lo que viene y consolidan un proceso de crecimiento sostenido dentro del profesionalismo.
El camino, los sueños y el próximo desafío
Rodríguez también hizo referencia a su evolución en el boxeo y al compromiso que mantiene desde sus inicios en la disciplina: “Esto es a lo que me dedico, lo que me gusta hacer. Mi desempeño me tiene muy contenta y voy a ir por más, porque son sueños que yo tengo a cumplir y estoy preparada para ganar, empatar o perder. Más allá del resultado que se dé, voy a dar todo de mí”.
Además, repasó su última presentación: “El día 6 de marzo pasado fui al club San Agustín a realizar mi pelea revancha con una compañera de Santa Fe, Claudia Loza, con la cual nos hicimos muy compañera. Ella en este momento me está haciendo una vestimenta como regalo para mí, estoy muy contenta".
En ese sentido, destacó también los valores del deporte y el compañerismo dentro del boxeo, aspectos que considera fundamentales en su desarrollo personal y profesional.
Un sueño que se concreta
La próxima pelea será el 11 de abril en la ciudad de Gálvez, Santa Fe, donde enfrentará a Ludmila Corvalán en una velada que promete alto nivel competitivo: “Empecé a los 20 a entrenar debuté a los 21 como boxeadora amateur y de ahí no pare más hasta hoy en día que tengo 28 años nunca dejé de entrenar".