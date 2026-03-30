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Sociedad Tragedia en el patio de comidas

Explosión en comercio de Villaguay: un herido recibió el alta, otro será trasladado y operarán a la joven

Tras la explosión e incendio en un local gastronómico de Villaguay, uno de los afectados recibió el alta, otro será trasladado a Buenos Aires y una joven deberá ser intervenida. El cuarto, sigue en grave estado.

30 de Marzo de 2026
El estado de salud de los heridos.
El estado de salud de los heridos. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

Tras la explosión e incendio en un local gastronómico de Villaguay, uno de los afectados recibió el alta, otro será trasladado a Buenos Aires y una joven deberá ser intervenida. El cuarto, sigue en grave estado.

El estado de salud de los heridos por la explosión en Villaguay mostró avances y nuevas intervenciones médicas tras el incendio ocurrido el viernes por la noche en un restobar ubicado en calle San Martín al 500, casi esquina 9 de Julio.

 

En ese contexto, se confirmó que Esteban Pérez, uno de los afectados que permanecía internado en el hospital local, recibió el alta médica en las últimas horas. El paciente había sido considerado fuera de peligro desde el inicio, aunque su evolución fue seguida de cerca por el equipo de salud.

 

Su recuperación fue tomada como un dato alentador en medio de la preocupación generalizada que generó el episodio, que dejó varios heridos de gravedad y conmocionó a la comunidad.

Esteban P&eacute;rez recibi&oacute; el alta.
Esteban Pérez recibió el alta.

 

Evolución de los pacientes más comprometidos

 

En relación a Lucía, una de las jóvenes más afectadas, se informó que no presentó complicaciones recientes, aunque su estado continúa siendo delicado y bajo estricta supervisión médica.

 

Los profesionales indicaron que en las próximas horas se le colocará una sonda para iniciar su alimentación, mientras que también será sometida a una nueva intervención quirúrgica para realizar una limpieza de piel, procedimiento habitual que se repite cada 48 horas en pacientes con quemaduras.

 

Desde su entorno solicitaron mantener el acompañamiento y expresaron: “Sigan rezando y mandando buenas energías, que son recibidas”. Además, adelantaron que el próximo parte médico será difundido este martes al mediodía.

Nicol&aacute;s y Luc&iacute;a.
Nicolás y Lucía.

 

Traslado a Buenos Aires y seguimiento intensivo

 

Por otra parte, se confirmó que Nicolás, otro de los heridos, será trasladado este lunes hacia el Hospital Militar Central de Buenos Aires para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad, dio a conocer Delco Villaguay.

 

El joven se encuentra estable, sin fallas orgánicas, aunque permanece entubado y bajo cuidados intensivos. En las últimas horas fue sometido a una cirugía de limpieza de tejidos para evaluar la profundidad de las lesiones.

 

Los médicos también indicaron que su función renal evoluciona favorablemente, pero deberán analizar el estado de sus vías respiratorias para determinar si será necesaria una traqueotomía. Su estado sigue siendo delicado y bajo monitoreo constante.

Mart&iacute;n Kloster.
Martín Kloster.

Cuadro grave y esperan la evolución

 

En tanto, la madre de Martín Kloster, confirmó a Delco Villaguay, que la salud de su hijo está muy comprometida. “Sus vías respiratorias están muy comprometidas y en unos días, se le realizará nuevamente el estudio para ver si puede salir del coma inducido”, afirmó Carmen y agregó que “nos dijeron que sigue siendo un cuadro grave porque tiene el 40 por ciento del cuerpo quemado, pero el sistema respiratorio está complicado”, señaló la mujer.

 

“Esperan que en los próximos días ver cómo reacciona al tratamiento. Hasta el momento ha respondido bien”, señaló Carmen y agregó que “debe estar en condiciones de moverlo para trasladarlo. Cuando se encuentre estabilizado, se podrá trasladar a Buenos Aires o Córdoba”, sostuvo.

Temas:

explosión en Villaguay heridos estado de salud
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