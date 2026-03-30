Con la mira en Zambia, la Selección Argentina intensifica su preparación

La Selección Argentina vuelve a la actividad este lunes 30 de marzo con el inicio de una nueva semana de entrenamientos en el predio de Ezeiza, en el marco de la actual fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni retoma las tareas luego de un breve descanso, con el objetivo de ajustar aspectos futbolísticos y físicos de cara a los próximos compromisos internacionales.

Durante los últimos días, la Selección Argentina llevó adelante un ensayo futbolístico ante el seleccionado Sub 20 conducido por Diego Placente. El encuentro, disputado el sábado, sirvió como parte de la preparación y permitió al cuerpo técnico evaluar variantes dentro del plantel.

En ese entrenamiento, que se desarrolló en dos tiempos de 40 minutos, el conjunto mayor se impuso por 1 a 0 con un gol de José Manuel López, tras una jugada colectiva. La práctica incluyó la participación de varios futbolistas, con una formación inicial que combinó habituales titulares y jugadores que buscan consolidarse en la estructura del equipo.

Ensayo y rotación de jugadores

El equipo inicial estuvo integrado por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Leandro Paredes y Exequiel Palacios; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Nicolás Paz. En el segundo tramo del ensayo ingresaron futbolistas como Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giovanni Simeone, entre otros.

Por otra parte, los jugadores que presentaban una mayor carga física tras el amistoso previo realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, con el fin de optimizar la recuperación y evitar sobrecargas musculares. Este esquema diferenciado forma parte de la planificación del cuerpo técnico para sostener el rendimiento del grupo.

Selección Argentina.

El domingo fue el único día libre para el plantel en medio de la concentración. La jornada sirvió como pausa tras varios días de actividad continua y permitió a los futbolistas recuperar energías antes de encarar la fase final de preparación.

Inicio de la última semana de trabajo

La Selección Argentina retomará este lunes las prácticas desde las 11, con una nueva sesión en campo que servirá para comenzar a delinear el equipo que enfrentará a Zambia en el próximo compromiso. El partido se disputará en La Bombonera y marcará el cierre de esta ventana internacional.

Además, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa en la misma jornada, donde se espera que analice el presente del equipo y proyecte los objetivos inmediatos. El entrenador ya había manifestado su disconformidad con algunos aspectos del rendimiento tras el encuentro frente a Mauritania, por lo que se anticipan posibles ajustes en el funcionamiento colectivo.