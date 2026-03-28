"El partido no fue bueno": la dura autocrítica de Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina

Lionel Scaloni autocrítica tras el triunfo de la Selección Argentina ante Mauritania fue el eje de la conferencia de prensa posterior al 2-1 en La Bombonera, donde el entrenador reconoció que el equipo no tuvo un buen desempeño en el primero de los amistosos de la fecha FIFA.

El seleccionado nacional logró imponerse ante Mauritania, pero el funcionamiento colectivo dejó dudas. “Es verdad que el partido no fue bueno, esa es la realidad”, afirmó el técnico, quien igualmente remarcó que el encuentro dejó enseñanzas importantes para el futuro inmediato del equipo.

En ese sentido, el entrenador destacó que incluso en este tipo de compromisos, donde en la previa puede suponerse una diferencia de nivel, no existen rivales sencillos. “Como siempre decimos, rivales fáciles no hay”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de ajustar detalles.

Reconocimiento del bajo rendimiento y margen de mejora

Durante su análisis, Scaloni fue claro al asumir las falencias del equipo: “Hoy el equipo no estuvo bien. Hay que decirlo y corregir. Preocupación, en sí, no tengo. Hay cosas para corregir, como siempre, y es mejor que pasen ahora”.

Foto: La Nación.

El entrenador explicó que los cambios tácticos y las pruebas realizadas durante el partido pudieron influir en el rendimiento. En esta ocasión, el equipo titular no contó con Lionel Messi desde el inicio y en el complemento se realizaron múltiples modificaciones.

“A veces puede ser que cuando probamos alguna cosa diferente puede llegarse a resentir el funcionamiento, sobre todo si no hay mucho tiempo”, reflexionó el DT, al referirse a la falta de continuidad en el esquema y a la búsqueda de variantes de cara a futuras competencias.

Pruebas, variantes y mirada al Mundial

En el segundo tiempo, Scaloni decidió incluso modificar la referencia ofensiva, reemplazando a Julián Álvarez y probando con Messi como delantero más adelantado, acompañado primero por Enzo Fernández y luego por Thiago Almada.

El técnico reconoció que el equipo está en condiciones de ofrecer un mejor rendimiento: “Es evidente que podemos jugar mucho mejor, lo hemos hecho”, aseguró, y valoró el aporte de los futbolistas que tuvieron minutos en este compromiso.

Foto: X oficial de Argentina.

“A todos los chicos que pudimos ver han aportado lo suyo, pero cuando un partido se torna complicado es más difícil”, agregó, dejando en claro que la competencia interna sigue siendo clave en el armado del plantel.

Análisis de rivales y preocupación por lesiones

En otro tramo de la conferencia, Scaloni se refirió a los posibles rivales de la Selección en el próximo Mundial, como Austria, Jordania y Argelia, que también tuvieron actividad en la jornada, detalló TyC Sports.

“Vimos un rato de nuestros rivales del Mundial. Como todos, son duros, porque además juegan al 100 por cien y un torneo así se decide por pequeñas cosas”, expresó, recordando la experiencia del debut en la última Copa del Mundo.

Por último, el entrenador lamentó la lesión sufrida por Joaquín Pachinelli durante el último entrenamiento, que lo dejará fuera de las canchas por varios meses. “Lo de ayer fue muy triste. Se estaba entrenando de una manera increíble. Le mando un fuerte abrazo y también a Juan (Foyth) que son chicos increíbles”, concluyó.