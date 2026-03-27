 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Argentina superó la prueba y ganó 2 a 1 a Mauritania en La Bombonera

En La Bombonera, Argentina se impuso 2 a 1 contra Mauritania en La Bombonera con tantos de Enzo Fernández y de Nico Paz. Messi entró en el complemento.

27 de Marzo de 2026
Argentina ganó a Mauritania.
Argentina ganó a Mauritania. Foto: X oficial de Argentina.

En La Bombonera, Argentina se impuso 2 a 1 contra Mauritania en La Bombonera con tantos de Enzo Fernández y de Nico Paz. Messi entró en el complemento.

La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera en la primera prueba de esta fecha FIFA. Enzo Fernández y Nico Paz anotaron los goles de la Albiceleste en el primer tiempo, mientras que Lionel Messi fue suplente y jugó todo el segundo tiempo.

 

¡GOOL DE ARGENTINA! Argentina vs Mauritania | Partido de preparación al Mundial 2026 | TUDN

 

 

Lionel Scaloni utilizó los ocho cambios permitidos para darles rodaje a diferentes futbolistas, entre ellos Gabriel Rojas, Agustín Giay, Franco Mastantuono y José López. A partir de eso, la Celeste y Blanca se replegó más en la cancha ante un rival que tuvo más oportunidades, pero sufrió la ineficacia en carne propia.

 

¡LLEGÓ EL SEGUNDO! Argentina 2-0 Mauritania | Partido de preparación al Mundial 2026 | TUDN

 

 

El campeón del mundo volverá a jugar este martes desde las 20:15 en el recinto de Boca Juniors ante Zambia en el último amistoso de esta ventana de partidos.

 

¡GOOOOL DE MAURITANIA! Argentina 2-1 Mauritania | Partido de preparación al Mundial 2026 | TUDN

 

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

93 MINUTOS: ¡GOL DE MAURITANIA!

 

88 minutos: otra aparición del Dibu Martínez

El guardameta atajó sin dar rebote un tiro de Souleymane Anne.

 

85 minutos: se tachan los segundos para terminar el amistoso

Argentina volvió a tomar el control de la pelota en el cierre del encuentro.

 

Foto: X oficial de Argentina.
Foto: X oficial de Argentina.

 

74 minutos: Argentina agotó modificaciones

Jose López reemplazó a Thiago Almada y Exequiel Palacios tomó el lugar de Alexis Mac Allister.

 

73 minutos: Mauritania volvió a acercarse al arco rival

Maata Magassa registró un derechazo elevado en la medialuna.

 

68 minutos: quinto y sexto cambio en Argentina

Gabriel Rojas y Agustín Giay por Marcos Acuña y Nahuel Molina.

 

64 minutos: nueva tapada del Dibu Martínez

El arquero del Aston Villa rechazó al córner un disparo cruzado de Aboubakary Koita.

 

54 minutos: Messi tuvo el tercer gol

La Pulga se asoció con Mastantuono y De Paul y ensayó un zurdazo que se desvió en un rival hasta marcharse al córner. Acto seguido, se hizo una modificación en Argentina: Giuliano Simeone por Enzo Fernández.

 

51 minutos: del susto inicial al intento de Djeidi Gassama

La Argentina se equivocó en una salida defensiva, pero Dibu Martínez reaccionó a tiempo para anticipar a Gassama. Instantes después, el ex compañero de Messi en PSG registró un zurdazo cruzado que se fue cerca del palo izquierdo.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO: ENTRÓ MESSI!

La Pulga es uno de los tres cambios de Lionel Scaloni para el complemento junto a Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul. Se retiraron Nico Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. También hubo un cambio en Mauritania: Papa Ndiaga Yade por Mamadou Diallo.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

44 MINUTOS: ¡GRAN ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero marplatense contuvo sin dar rebote un tiro de Oumar Ngom en el área.

 

35 minutos: Nico Paz acarició su doblete

El español nacionalizado argentino agarró mordida la pelota en el área y el avance terminó en las manos de Mamadou Diop.

 

31 MINUTOS: ¡GOLAZO DE NICO PAZ!

Con una gran pegada, la pelota pasó por la barrera de la defensa de Mauritania y el futbolista firmó su primer tanto con la Albiceleste.

 

 

26 minutos: respondió Argentina

Una combinación de toques entre Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez terminó con un remate de Enzo Fernández a las manos de Diop.

 

20 minutos: avance de Mauritania

Brahima Keita aprovechó un despeje defensivo de Argentina para lanzar un derechazo a distancia que se perdió a metros del palo derecho del Dibu Martínez.

 

17 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Una gran combinación entre Nahuel Molina y Thiago Almada permitió que el lateral saque un centro rasante para que Enzo Fernández ponga el 1-0 a favor del equipo que dirige técnicamente Lionel Scaloni.

 

 

14 minutos: primera atajada de Mamadou Diop

El arquero mauritano despejó un centro a baja altura de Nicolás González en el área y el balón fue rechazado al córner por un jugador de campo del elenco africano.

 

10 minutos: abrumador monopolio de Argentina en este arranque

El equipo de Lionel Scaloni maneja la pelota de un lado a otro en busca de espacios para romper el planteo defensivo de Mauritania.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

 

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.

Temas:

Argentina Mauritania Amistoso
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso