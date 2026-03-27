Argentina superó la prueba y ganó 2 a 1 a Mauritania en La Bombonera

En La Bombonera, Argentina se impuso 2 a 1 contra Mauritania en La Bombonera con tantos de Enzo Fernández y de Nico Paz. Messi entró en el complemento.
La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera en la primera prueba de esta fecha FIFA. Enzo Fernández y Nico Paz anotaron los goles de la Albiceleste en el primer tiempo, mientras que Lionel Messi fue suplente y jugó todo el segundo tiempo.
Lionel Scaloni utilizó los ocho cambios permitidos para darles rodaje a diferentes futbolistas, entre ellos Gabriel Rojas, Agustín Giay, Franco Mastantuono y José López. A partir de eso, la Celeste y Blanca se replegó más en la cancha ante un rival que tuvo más oportunidades, pero sufrió la ineficacia en carne propia.
El campeón del mundo volverá a jugar este martes desde las 20:15 en el recinto de Boca Juniors ante Zambia en el último amistoso de esta ventana de partidos.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
93 MINUTOS: ¡GOL DE MAURITANIA!
88 minutos: otra aparición del Dibu Martínez
El guardameta atajó sin dar rebote un tiro de Souleymane Anne.
85 minutos: se tachan los segundos para terminar el amistoso
Argentina volvió a tomar el control de la pelota en el cierre del encuentro.
74 minutos: Argentina agotó modificaciones
Jose López reemplazó a Thiago Almada y Exequiel Palacios tomó el lugar de Alexis Mac Allister.
73 minutos: Mauritania volvió a acercarse al arco rival
Maata Magassa registró un derechazo elevado en la medialuna.
68 minutos: quinto y sexto cambio en Argentina
Gabriel Rojas y Agustín Giay por Marcos Acuña y Nahuel Molina.
64 minutos: nueva tapada del Dibu Martínez
El arquero del Aston Villa rechazó al córner un disparo cruzado de Aboubakary Koita.
54 minutos: Messi tuvo el tercer gol
La Pulga se asoció con Mastantuono y De Paul y ensayó un zurdazo que se desvió en un rival hasta marcharse al córner. Acto seguido, se hizo una modificación en Argentina: Giuliano Simeone por Enzo Fernández.
51 minutos: del susto inicial al intento de Djeidi Gassama
La Argentina se equivocó en una salida defensiva, pero Dibu Martínez reaccionó a tiempo para anticipar a Gassama. Instantes después, el ex compañero de Messi en PSG registró un zurdazo cruzado que se fue cerca del palo izquierdo.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO: ENTRÓ MESSI!
La Pulga es uno de los tres cambios de Lionel Scaloni para el complemento junto a Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul. Se retiraron Nico Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. También hubo un cambio en Mauritania: Papa Ndiaga Yade por Mamadou Diallo.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
44 MINUTOS: ¡GRAN ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!
El arquero marplatense contuvo sin dar rebote un tiro de Oumar Ngom en el área.
35 minutos: Nico Paz acarició su doblete
El español nacionalizado argentino agarró mordida la pelota en el área y el avance terminó en las manos de Mamadou Diop.
31 MINUTOS: ¡GOLAZO DE NICO PAZ!
Con una gran pegada, la pelota pasó por la barrera de la defensa de Mauritania y el futbolista firmó su primer tanto con la Albiceleste.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Nico Paz de tiro libre para poner el 2-0 y el 10 lo aplauda desde el banco 👏 Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn 🎙 pic.twitter.com/cjHKA1TuR0— telefe (@telefe) March 27, 2026
26 minutos: respondió Argentina
Una combinación de toques entre Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez terminó con un remate de Enzo Fernández a las manos de Diop.
20 minutos: avance de Mauritania
Brahima Keita aprovechó un despeje defensivo de Argentina para lanzar un derechazo a distancia que se perdió a metros del palo derecho del Dibu Martínez.
17 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!
Una gran combinación entre Nahuel Molina y Thiago Almada permitió que el lateral saque un centro rasante para que Enzo Fernández ponga el 1-0 a favor del equipo que dirige técnicamente Lionel Scaloni.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Molina y remate de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania 💪 Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn 🎙 pic.twitter.com/EdramBPEmI— telefe (@telefe) March 27, 2026
14 minutos: primera atajada de Mamadou Diop
El arquero mauritano despejó un centro a baja altura de Nicolás González en el área y el balón fue rechazado al córner por un jugador de campo del elenco africano.
10 minutos: abrumador monopolio de Argentina en este arranque
El equipo de Lionel Scaloni maneja la pelota de un lado a otro en busca de espacios para romper el planteo defensivo de Mauritania.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.