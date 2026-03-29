Zambia se ilusiona ante Argentina y deja una frase que encendió la previa

La selección de Zambia comenzó a vivir la previa del amistoso frente a Argentina con expectativas altas y declaraciones que no pasaron desapercibidas. El conjunto africano se prepara para el encuentro que se disputará este martes en La Bombonera, donde buscará sorprender al vigente campeón del mundo.

Luego del partido en el que Argentina venció 2-1 a Mauritania, el equipo de Zambia analizó el rendimiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y tomó ese antecedente como referencia para planificar su estrategia.

En ese contexto, uno de los futbolistas del plantel dejó una frase que rápidamente generó repercusión. “Es un equipo muy táctico, pero no corre”, afirmó Kingstone Mutandwa en declaraciones al sitio oficial de la Federación de Fútbol de Zambia.

Confianza y preparación para el partido

El delantero también se mostró optimista respecto a las posibilidades de su equipo. “Vimos el partido. Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. Este martes tendremos que dar un 200%”, expresó, en referencia al desafío que representa enfrentar a Argentina.

Otro de los jugadores, Chanka Zimba, compartió esa confianza y destacó el valor del encuentro. “Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia”, señaló.

Zambia.

El plantel de Zambia llegó al país en las últimas horas y reorganizó su planificación para adaptarse a las condiciones del viaje. La delegación decidió entrenarse en horario nocturno en las instalaciones de Boca para ajustarse al cambio horario.

Adaptación y contexto del equipo africano

El entrenador interino, George Lwandamina, explicó la decisión del cuerpo técnico. “Es importante que nos acostumbremos lo antes posible”, indicó, en relación al impacto del jet lag en el rendimiento del plantel.

El equipo africano atraviesa un momento irregular, con una racha de siete partidos sin victorias desde su último triunfo ante Tanzania en el marco de las Eliminatorias.

La delegación de Zambia también cuenta con la presencia de dirigentes y exjugadores históricos, como Kalusha Bwalya, quien forma parte del entorno del seleccionado. En ese contexto, el equipo buscará aprovechar el escenario del estadio de Boca para intentar dar el golpe ante uno de los rivales más exigentes del fútbol internacional.