La Selección Argentina pierde a un jugador por lesión grave y no llegará al Mundial

La Selección Argentina atraviesa un momento de preocupación en la antesala de sus próximos compromisos internacionales, luego de confirmarse una lesión grave que dejará a un futbolista fuera del Mundial 2026. El inconveniente se suma a otras bajas que afectan al plantel en la actual fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Mauritania y Zambia en La Bombonera, pero lo hace con varias ausencias por problemas físicos que obligan a reorganizar el equipo.

En este contexto, la Selección Argentina sufrió una baja significativa tras conocerse que Joaquín Panichelli padece una rotura de ligamentos cruzados, lesión que le impedirá disputar la próxima Copa del Mundo.

Lesiones que complican la preparación

La lesión del delantero se produjo durante un entrenamiento y fue confirmada luego de los estudios médicos correspondientes. Se trata de una de las situaciones más delicadas dentro del plantel, ya que implica un largo proceso de recuperación.

A esta baja se suma la de Rodrigo De Paul, quien no podrá participar de los amistosos debido a un problema físico que ya venía arrastrando en los últimos días.

Joaquín Panichelli.

De esta manera, la Selección Argentina acumula varias ausencias en una etapa clave de preparación, con futbolistas que deberán enfocarse en su recuperación para volver a estar disponibles.

Un plantel con varias bajas en la previa de los amistosos

El equipo nacional ya había sufrido otras bajas en los últimos días. Leonardo Balerdi quedó fuera por lesión y fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta, mientras que Gonzalo Montiel también fue desafectado por un inconveniente muscular.

Este escenario obliga al cuerpo técnico a reconfigurar tanto el mediocampo como el ataque, en una convocatoria marcada por los problemas físicos.

En este panorama, la Selección Argentina afrontará los amistosos en Buenos Aires con un plantel modificado, en lo que serán sus últimos partidos en el país antes del Mundial 2026.