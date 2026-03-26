Lionel Scaloni habló de la Selección, confirmó a Messi y descartó la Finalissima: “Polemizar no tiene sentido”

El entrenador Lionel Scaloni se refirió a la actualidad de la Selección argentina, confirmó que no habrá Finalissima en el corto plazo y delineó la planificación del equipo de cara a los próximos compromisos, con foco en sostener el nivel competitivo y ampliar la base de jugadores.

El director técnico de la Selección argentina brindó una conferencia de prensa de cara al partido ante Mauritania, donde dejó en claro que el calendario debió ajustarse ante la imposibilidad de disputar el tradicional trofeo entre campeones continentales.

En ese sentido, explicó: “Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido”.

Una base consolidada y nuevos nombres en análisis

En cuanto a la conformación del plantel, sostuvo que la estructura principal ya está definida, aunque no descarta incorporar nuevas alternativas de cara al futuro.

“En principio la base está, pero seguiremos viendo jugadores. Todo dependerá de cómo estén y que lleguen lo más cercano a su potencial”, afirmó el entrenador, remarcando la importancia del seguimiento constante.

Además, destacó que el trabajo no se limita a los partidos oficiales: “Lo más importante es tener días de entrenamiento y que todos lleguen de la mejor manera”.

Messi confirmado y búsqueda de variantes

El técnico campeón del mundo también anticipó que buscará diferentes combinaciones dentro del equipo para mantener la competitividad interna.

“Queremos recuperar rendimientos y ver un mix de los jugadores que tenemos”, explicó, en relación a la rotación y evaluación del plantel.

En cuanto a la presencia de la principal figura, fue contundente: “Sí va a jugar; es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá”.

Un futuro exigente y sin garantías

Al referirse al próximo Mundial, evitó generar expectativas desmedidas y subrayó la dificultad de repetir el logro obtenido en Qatar.

“Pensar en repetir es difícil. Argentina ganó merecidamente el último, pero muchas veces no gana el que lo merece. El Mundial es terriblemente complicado y los rivales nos jugarán diferente”, analizó.

Asimismo, agregó: “No menos de diez selecciones pueden ganarlo”, dejando en claro el alto nivel de paridad en el fútbol internacional.

Juventud, identidad y compromiso

El entrenador también puso en valor el crecimiento de jóvenes talentos y la importancia de integrarlos al proceso. En ese sentido, destacó la proyección de nuevos futbolistas y la ilusión con la que se suman al grupo.

Finalmente, dejó una reflexión que resume su vínculo con el equipo: “Soy un hincha puesto en el banco. Disfruto viendo a nuestros jugadores”.

El encuentro ante Mauritania se disputará este viernes a las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, donde la Selección argentina continuará su preparación con la mirada puesta en los desafíos que vienen.